Дайте Зеленському трохи часу: Джек Ма про Україну, успіх та загрозу штучного інтелекту

Китайський бізнесмен, засновник компанії Alibaba та один із найбагатших людей світу зі статками у 39 мільярдів доларів Джек Ма вперше відвідав Україну. Він провів годинний діалог з українськими бізнесменами у рамках Міжнародного економічного форуму. Переговори про його приїзд велися два роки. OBOZREVATEL зібрав найцікавіші тези виступу бізнесмена – про те, як стати багатим і чому українці мають дати шанс новому уряду і новому президенту.

Україна не може дозволити собі копіювати успіх інших країн, так само як і не може собі цього дозволити будь-яка інша країна в сучасному світі. Ми потрапили у нову еру, яка є новою для будь-якої країни. Як підприємці, ми віримо в майбутнє, і мені було дуже приємно, що президент Зеленський сказав: інвестуйте в майбутнє, в маленькі та середні бізнеси, а також у молодь. Це ключ до розвитку.

Багатство нині нічого не означає, а гарна компанія необов'язково має бути великою. Чим більшою компанією ви є, тим більше проблем створюєте. Гарна компанія означає, що ви дбаєте про своїх працівників та клієнтів. Це коли вас поважають не тому, що ви заможний. Це коли ви працюєте і щасливі, і ваші працівники щасливі так само.

Джек Ма 24 ИноСМИ

Єдиний спосіб, коли ви можете скласти руки – це велика поразка. Коли ви не здаєтеся, це лише велика помилка. Помилка – це найкраще добриво для завтрашнього успіху. Про нас кажуть: "Хлопці, вам так пощастило. Ви працюєте 20 років, ви так багато досягли". Так, ми досягли, але ми дуже багато працювали над цим. Ми мали більше помилок, ніж хтось може уявити. Ми помилялися у капіталі, в управлінських рішеннях, у кадрових.

Наприклад, коли я зібрав 5 млн доларів інвестицій, подумав: "О, я тепер багатий. Можу наймати високоповажних людей" і захотів зробити великий план маркетингу для одного продукту. Але мій директор із маркетингу склав його на 20 мільйонів. Я йому відповів, що в мене є лише 5. Коли ваша компанія як маленький трактор, не намагайтеся купити туди суперпотужний двигун для Боінга-747. Ви просто не готові. Не думайте, що гарні люди – круті. Ви маєте інвестувати в людей у вашій компанії і тоді ваша компанія зростатиме.

Дуже багато людей прагнуть великого успіху і намагаються хантити людей. Я був учителем, коли починав свій бізнес і не мав досвіду в роботі з ринком, нічого не знав про технології та бухгалтерський облік. Але я знав – треба знайти людей, таких, як я. Гарний учитель завжди пишатиметься своїми учнями. Ніхто не хоче, щоб його учні були у в'язниці. Але якщо ви хочете, щоб ваші учні були успішними – маєте дати їм найкращі знання. Я довіряю своїм людям, даю поради. Якщо думаєте, що якась людина за 5 років стане гарним босом – наймайте її.

Як підприємці, ми любимо, коли скаржаться інші люди, бо саме там і перебувають можливості.

Моя порада Україні – розвивати середній сектор, довіряйте підприємцям. Коли ви маленька компанія – думайте про те, як ви виживаєте і як можете розвиватися. Не думайте про ці великі чини. Коли я був молодим, я ненавидів усі ці "майкрософти" й інші великі компанії. А потім подумав: "Та ну". А тепер вони нас бояться.

Коли починав свій бізнес у 90-х, у мене не було нічого: ні технологій, ні грошей, ні кредитів, ні логістики. Нічого. Але якби в мене все це було, то вже не було би шансу щось створити.

Зі штучним інтелектом роботу виконуватимуть машини. Але чому ви через це хвилюєтеся? Нехай цим переймаються зірки кіно. Люди переживали, коли у світі з’явилася перша технологія, минулого століття ми переживали через появу електрики, а тепер переживаємо через штучний інтелект. Та що таке цей штучний інтелект? Ми, люди, лише на 7% використовуємо власні мізки. Що ви думаєте, нам вдасться створити машину, яка нас убиватиме? Це неможливо. Люди мають бути впевненішими – у машинах всього лише чіпи, а у людей – серця, і ви ніколи їх не відтворите. Машина може замінити якусь маленьку частину людського мозку, але машина ніколи не замінить ваше серце. Повірте.

Мій дідусь працював 18 годин на день, сім днів на тиждень і казав, що постійно зайнятий. Ми зараз у світі працюємо 5 днів на тиждень, по 8 годин і кажемо, що дуже зайняті. Мій онук працюватиме три години на день, три дні на тиждень і так само говоритиме, що дуже зайнятий. Але я працюю за схемою 9/9/6 і насолоджуюся при цьому життям. Коли я приймаю душ, я вже працюю, я думаю. Коли я бігаю – думаю, так само, як і тоді, коли сиджу на унітазі. Я ніколи не зупиняю свою роботу.

Якщо вам не подобається ваша робота, то навіть якщо працюватимете по 2 години на день – вам все одно буде погано. А як любитимете – то і 18 годин за радість буде.

У нас 60 мільйонів підприємств у Alibaba, які мають на нас надію. Тому нам треба важко працювати.

У найближчому майбутньому машини стануть значно розумнішими, вони більше пам'ятатимуть, тому переважна більшість того, що ми викладаємо нашим дітям, машинам даватиметься краще. Чому вчити дітей, щоб вони могли бути кращими за машини? Бути креативними, іновативними, мати незалежне мислення. Коли стільки думок навколо в інтернеті, люди втрачають своє незалежне мислення. І нам треба, щоб наші діти були ще креативнішими.

Нам треба вкладати гроші у первинну школу, вторинну, дитячі садки і тоді вже в університети. І багато країн починають змінювати свої навчальні програми – Фінляндія, Японія. До 12 років для дітей важлива музика, спорт, командна робота, малювання. Люди не мають поглинати знання, як машини. Вони мають куштувати їх. Я бачу багато людей в усьому світі, які мають відмінні знання, але вони не знають, як ними користуватися.

В Україні дуже освічені люди. Не бійтеся помилятися, чим більше у вас помилок – тим більше у вас досвіду.

Володимир Зеленський 24 канал

Мені не дуже подобаються школи бізнес-адміністрування. Я колись посилав кількох людей у бізнес-школу в Польщу, і я б не сказав, що вони приїхали звідти розумнішими. Бізнес-школи працюють на історіях успіху, а якщо ви чуєте забагато таких історій, то думаєте, що він такий легкий. Аж ніяк, успіх – це найперше помилки. Вчіться з помилок інших людей, бо це зробить вас сильнішим і обізнанішим.

В Україні молодий і пристрасний президент і молодий уряд. Мало де в країнах є президент і уряд, яким по 30-40 років. Президент лише кілька місяців є президентом, дайте йому ще трохи часу. Те, що він каже, мені дуже подобається: інвестуйте у людей, у малий та середній бізнес. Це дуже важливі речі.

Я вже давно захоплююся Україною, хоч це моя перша подорож сюди. Вам дуже пощастило! У вас прекрасна земля, дуже розумні люди і чарівні жінки. Я не знаю, як така чудова комбінація не може працювати разом?

Китайсько-українські відносини мають розвиватися. Думаю, запросити сюди своїх китайських друзів із бізнесу. Ваш уряд, люди і земля мають величезний потенціал.

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