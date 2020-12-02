Зеленський рік тому обіцяв знизити тарифи вдвічі: у результаті комуналка різко подорожчала

Президент Володимир Зеленський рівно рік тому, 2 грудня 2019-го, заявляв, що наступної зими завдяки "цікавому рішенню" тарифи на тепло вдасться знизити на 50% (в два рази). В результаті, наприклад, опалення приватного будинку в Києві за рік подорожчало майже на 500 грн на місяць.

Так, OBOZREVATEL порівняв тарифи на комунальні послуги 2 грудня 2019-го і 2 грудня 2020-го. Наприклад, в Києві ціни на електроенергію (як і по всій країні), гарячу воду і опалення не змінилися. А ось газ і холодна вода значно подорожчали.

Припустимо, що сім'я опалюємо будинок газом і в місяць витрачає близько 200 кубометрів (на підігрів води та опалення). При цьому споживає близько 10 кубометрів холодної води. Без урахування електроенергії і тих тарифів, розмір яких не змінився, місячна вартість комуналки для такої сім'ї збільшиться з 1 496 до 1 991 грн.

Як змінилися тарифи в Києві:

Газ ( " Київгаз "):

з 6,46 до 8,81 грн за кубометр;

Холодна вода ( " Київводоканал "):

з 20,4 до 22,99 грн за кубометр.

Другого грудня Володимир Зеленський звернувся до українців зі спортзалу. Серед іншого він заявив: "також знайшли цікаве рішення, яке дозволить наступної зими зменшити тарифи на тепло майже на половину. Це буде дійсно окрема програма. Ми готуємо цю інформацію. Готуємо етапи, що буде зроблено, які кошти будуть виділені. Це точно буде не за ваші кошти", – сказав глава держава.

Відзначимо, що з 2020-го в Україні також з'явилася абонплата на газ. Тобто тариф розділили на дві складові. Якщо ж рахувати загальну вартість блакитного палива, виявиться, що блакитне паливо подорожчало мало не на половину. А це 70% у вартості тепла. Ті українці, які опалюють свої будинки і квартири газом, вже відчули зміни цін, інші ж зіткнутися зі зростанням найближчим часом.

Так, Кабмін ухвалив рішення дозволити постачальникам тепла протягом місяця переглядати вартість своїх послуг, якщо дорожчає і дешевшає газ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з початком опалювального сезону почали зростати ціни на газ. Як припускають експерти, блакитне паливо буде дешевшим, ніж минулого опалювального сезону, однак значно дорожчим, ніж нині. Водночас зростуть і ціни на опалення.

Національна комісія з питань енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила підвищення з 1 січня 2021-го тарифів на розподіл природного газу (так звана абонплата). У середньому ціни зростуть на 80%.