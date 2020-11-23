В Україні кілька мільйонів сімей можуть залишитися без газу: кому повинні відключити через місяць

В Україні за законом "Про комерційний облік газу", з 1 січня 2021-го без лічильника блакитне паливо повинні від'єднати.

"Якщо побутовий споживач, який не забезпечений лічильником газу, відмовляється від його установки за рахунок оператора ГРМ (що підтверджується актом про порушення), фактичний обсяг спожитого природного газу йому буде визначатися за граничними обсягами споживання природного газу населенням (Додаток 15 до Кодексу). Але з урахуванням Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" ця норма закону діє тільки до кінця цього року. Із січня 2021-го відмова споживача від встановлення лічильника газу здійснюється за ініціативою та на кошти оператора ГРМ, є підставою для припинення йому розподілу газу (пп. 4 п. 1 гл. 7 розд. VI Кодексу ГРМ)", – розповіли OBOZREVATEL у "Миколаївгазі".

Відзначимо, у Верховній Раді вже зареєстрували законопроеєкт про продовження термінів установки лічильників. Згідно з пропозицією нардепів, відключати блакитне паливо з 1 січня не будуть. Правда, зараз це всього лише законопроєкт.

До речі, з 1 серпня 2020 року в Україні Кабінет міністрів більше не регулює вартість газу. Кожна компанія має право самостійно встановлювати. Разом з тим українці можуть вибирати, у кого і за якою ціною купувати блакитне паливо.

Щоб поміняти постачальника, потрібно зайти на сайт того постачальника, якого ви вибрали, скористатися онлайн формою або ж дізнатися, де знаходиться найближчий офіс компанії і подати документи особисто.

Традиційно з початком опалювального сезону ціни на блакитне паливо почали рости. Уже зараз, залежно від постачальника, вони досягають близько 8,8 кубометрів. Подорожчання, за оцінками експертів, може тривати до лютого 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на час карантину ввели нові правила оплати комунальних послуг із субсидією. Норму, яку компенсує державна допомога, збільшили на 50%.