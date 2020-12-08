Українцям через кілька тижнів різко підвищать абонплату на газ: названо тарифи

В Україні з 1 січня 2021-го в усіх регіонах підвищать абонентську плату на газ. У деяких ціна збільшиться більш ніж удвічі. Це пов'язано з подорожчанням собівартості доставки й розподілу блакитного палива, зростанням зарплат і потребою ремонтувати комунікації.

Як ідеться в матеріалі OBOZREVATEL, нині відомо оновлені ціни не для всіх облгазів. Серед оприлюднених тарифів найбільше зростання для клієнтів "Тернопільгазу" – з 1,03 до 2,34 грн за кубометр.

Увесь обсяг газу, який використовували з жовтня 2019-го по жовтень 2020-го, ділять на 12 місяців. Отриману цифру множать на тариф. Припустимо, якщо клієнт "Тернопільгазу" за вказаний період витратив тисячу кубометрів, то щомісяця йому потрібно платити абонплату за 83,3 кубометра. Нині це 85,8 грн, а з 1 січня – 194,9 грн.

"Донецькоблгаз" – з 0,84 до 1,11;

"Київгаз" – з 0,28 до 0,32;

"Київоблгаз" – з 0,81 до 1,55;

"Кіровоградгаз" – з 0,87 до 1,75;

"Кременчукгаз" – з 0,29 до 0,43;

"Луганськгаз" – з 0,92 до 1,13;

"Одесагаз" – з 0,79 до 0,89;

"Полтавагаз" – з 1,09 до 2,07;

"Тернопільгаз" – з 1,03 до 2,34;

"Херсонгаз" – з 0,94 до 1,80;

"Черкасигаз" – з 0,48 до 0,59.

Завдяки введенню абонплати українці мають право змінювати постачальника газу. Зокрема, облгазу потрібно платити за комунікацію, транспортування й розподіл блакитного палива. А ось у кого купувати сам газ – можна вибрати серед десятків пропозицій. Наприклад, у середньому клієнти "Нафтогазу" платять приблизно на 2 грн більше, ніж клієнти пов'язаних з облгазами газзбутів.

Як раніше писав OBOZREVATEL: