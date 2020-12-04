Спрощену процедуру зміни постачальника намагаються скасувати через суд – Нафтогаз

Низка газопостачальних компаній через суд хочуть скасувати спрощену процедуру зміни постачальника.

Про це повідомила в Facebook Група Нафтогаз. Серед компаній, які "завдають удару у відповідь" названо Київоблгаззбут, Закарпатгаззбут та Одесагаз-Постачання.

"Щоб не чекати розгляду справи по суті, Одесагаз-Постачання просить заблокувати спрощену процедуру переходу вже. Тому що вільна зміна постачальника газу споживачами "порушує права, свободи і інтереси" газзбуту", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постанова НКРЕКП, яку намагаються оскаржити газзбути, замість регіональної монополії, дозволила на перехід до нового постачальника витрачати від 3 днів, прибрала вимогу довідки про відсутність боргу та врегулювала зобов’язання між старим і новим постачальником.

"Ми в "Нафтогазі" називаємо її "звільнення від газового кріпацтва". Тепер газзбути намагаються знову позбавити українців вибору", – повідомили у компанії.

Наголошується також, що вказаний позов – не єдина спроба газзбутів повернути старий порядок справ.

"ЄГАЗ, постачальник, пов’язаний з РГК, намагається через той же Окружний адміністративний суд міста Києва скасувати призначення ГК "Нафтогаз України" постачальником "останньої надії" і судиться з Міненерго та Кабміном", – наголосили у повідомленні.