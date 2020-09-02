Тарифи на газ в Україні перерахували: постачальники оприлюднили нові ціни

Компанії, що постачають газ населенню в умовах ринку, оприлюднили ціни на вересень. Мінімальний тариф становить 4,39 грн за кубометр, а максимальний – 7 грн.

Середня вартість кубометра становить 5,49 грн, що на 1 грн більше, ніж у серпні. При цьому мінімальна ціна зросла на 64% порівняно із серпнем, а максимальна – на 42%. Про це йдеться в публікації на сайті консультаційного центру "ГазПравда".

Найменше у вересні платитимуть клієнти постачальника TAS Energy (4,39 грн за куб), а найбільше – ті, хто під'єднається до "СТАТУС ЕНЕРГО" – 7 грн за куб.

Тарифи постачальників газу на вересень gazpravda.com.ua

Які тарифи в постачальників на вересень (грн за кубометр):

"Нафтогаз України" – 4,7;

ETG.UA – 4,9 – факт, 4,69 – передплата;

TAS Energy – 4,39;

"КиївГазЕнерджі" – 5,49;

"СТАТУС ЕНЕРГО" – 7,00 факт, 4,6 – передплата;

АЗОВГАЗ – 5,45;

ВІННИЦЯ ГАЗЗБУТ – 5,49;

ВОЛИНЬ ГАЗЗБУТ – 5,49;

"Дніпропетровськгаз Збут" АТ "Дніпропетровськгаз" – 5,49;

"Дніпрогаз" – 5,49;

"Криворіжгаз" – 5,49;

"Газпостач" ТОВ "Тернопільміськгаз" – 5,37;

"Шепетівкагаз" – 4,92;

ЖИТОМИР ГАЗЗБУТ – 5,49;

ЗАКАРПАТ ГАЗЗБУТ – 5,49;

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ГАЗЗБУТ – 5,49;

ЛЬВІВ ГАЗЗБУТ – 5,49;

МИКОЛАЇВ ГАЗЗБУТ – 5,49;

"ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ" – 5,49;

"ПОЛІССЯГАЗ" – 5,49;

"Полтавагаз збут" – 5,49;

РІВНЕ ГАЗЗБУТ – 5,49;

СУМИ ГАЗЗБУТ – 5,49;

"Лубнигаз" – 5,49;

"Тернопільоблгаз" – 5,39;

"УМАНЬГАЗ ЗБУТ" – 5,45;

ХАРКІВ ГАЗЗБУТ АТ "Харківгаз" – 5,49;

"Харківміськгаз" – 5,49;

"Херсонрегіонгаз" – 4,99;

ХМЕЛЬНИЦЬК ГАЗЗБУТ – 5,49;

"Черкасигаз Збут" – 5,45;

ЧЕРНІВЦІ ГАЗЗБУТ – 5,49;

ЧЕРНІГІВ ГАЗЗБУТ – 5,49;

"Кременецьке УПРГ" – 5,49;

"Монтажник" ТОВ "Торговий Дім "Валінор" – 6.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня 2021 року можуть почати вимикати газ усім споживачам, хто буде без лічильників. Це передбачено в чинному Законі "Про комерційний облік газу".

25 липня ціни на газ у Європі вперше із середини березня 2020 року перевищили позначку в $100 за тисячу кубометрів.

Компанія "Нафтогаз" підвищила вартість газу для населення за тарифом "Річний" із 4,73 до 5,24 гривень за кубометр. А вереснева ціна на газ за тарифом "Місячний" виросла на 45% – із 3,24 грн/куб у серпні до 4,7 грн/куб.

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