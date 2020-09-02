Тарифи на газ в Україні перерахували: постачальники оприлюднили нові ціни

Компанії, що постачають газ населенню в умовах ринку, оприлюднили ціни на вересень. Мінімальний тариф становить 4,39 грн за кубометр, а максимальний – 7 грн.
Середня вартість кубометра становить 5,49 грн, що на 1 грн більше, ніж у серпні. При цьому мінімальна ціна зросла на 64% порівняно із серпнем, а максимальна – на 42%. Про це йдеться в публікації на сайті консультаційного центру "ГазПравда".
Найменше у вересні платитимуть клієнти постачальника TAS Energy (4,39 грн за куб), а найбільше – ті, хто під'єднається до "СТАТУС ЕНЕРГО" – 7 грн за куб.
Тарифи постачальників газу на вересень gazpravda.com.ua
"Нафтогаз України" – 4,7;
ETG.UA – 4,9 – факт, 4,69 – передплата;
TAS Energy – 4,39;
"КиївГазЕнерджі" – 5,49;
"СТАТУС ЕНЕРГО" – 7,00 факт, 4,6 – передплата;
АЗОВГАЗ – 5,45;
ВІННИЦЯ ГАЗЗБУТ – 5,49;
ВОЛИНЬ ГАЗЗБУТ – 5,49;
"Дніпропетровськгаз Збут" АТ "Дніпропетровськгаз" – 5,49;
"Дніпрогаз" – 5,49;
"Криворіжгаз" – 5,49;
"Газпостач" ТОВ "Тернопільміськгаз" – 5,37;
"Шепетівкагаз" – 4,92;
ЖИТОМИР ГАЗЗБУТ – 5,49;
ЗАКАРПАТ ГАЗЗБУТ – 5,49;
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ГАЗЗБУТ – 5,49;
ЛЬВІВ ГАЗЗБУТ – 5,49;
МИКОЛАЇВ ГАЗЗБУТ – 5,49;
"ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ" – 5,49;
"ПОЛІССЯГАЗ" – 5,49;
"Полтавагаз збут" – 5,49;
РІВНЕ ГАЗЗБУТ – 5,49;
СУМИ ГАЗЗБУТ – 5,49;
"Лубнигаз" – 5,49;
"Тернопільоблгаз" – 5,39;
"УМАНЬГАЗ ЗБУТ" – 5,45;
ХАРКІВ ГАЗЗБУТ АТ "Харківгаз" – 5,49;
"Харківміськгаз" – 5,49;
"Херсонрегіонгаз" – 4,99;
ХМЕЛЬНИЦЬК ГАЗЗБУТ – 5,49;
"Черкасигаз Збут" – 5,45;
ЧЕРНІВЦІ ГАЗЗБУТ – 5,49;
ЧЕРНІГІВ ГАЗЗБУТ – 5,49;
"Кременецьке УПРГ" – 5,49;
"Монтажник" ТОВ "Торговий Дім "Валінор" – 6.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня 2021 року можуть почати вимикати газ усім споживачам, хто буде без лічильників. Це передбачено в чинному Законі "Про комерційний облік газу".
25 липня ціни на газ у Європі вперше із середини березня 2020 року перевищили позначку в $100 за тисячу кубометрів.
Компанія "Нафтогаз" підвищила вартість газу для населення за тарифом "Річний" із 4,73 до 5,24 гривень за кубометр. А вереснева ціна на газ за тарифом "Місячний" виросла на 45% – із 3,24 грн/куб у серпні до 4,7 грн/куб.
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