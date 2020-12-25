Українці більше платитимуть за комуналку через "Нафтогаз": у кого суми зростуть на 500 грн

"Нафтогаз" різко підвищив тарифи на газ для постачальників тепла й гарячої води. У результаті вже через місяць більшості українців доведеться більше платити за комунальні послуги. Для деяких суми в платіжках зростуть на понад 500 грн.

Про те, як і чому перерахують тарифи, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

У багатьох українських містах уже перерахували тарифи на гарячу воду й тепло: вони діють із грудня. Наприклад, у Житомирі сім'я, яка витрачає 2 Гкал тепла і 4 кубометри гарячої води на місяць, за листопад заплатить 3 601 грн, а за грудень уже 4 114 грн. Тобто в сумі на 513 грн за місяць більше.

Тарифи перерахували:

за 1 Гкал тепла: з 1594,71 до 1823,80 грн;

за кубометр гарячої води: з 103,4 до 116,9 грн.

"Питома вага природного газу й електроенергії в тарифах становить 80%, що значно впливає на розмір встановлених тарифів, тому виникає потреба у зміні розміру тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого опалення й постачання гарячої води для всіх категорій споживачів", – пояснили в міськраді .

У середньому, як видно на інфографіці вище, складник газу в тарифі на опалення – близько 80%. Тому після подорожчання блакитного палива неминуче зростатимуть ціни і на тепло та гарячу воду.

Зокрема, з грудня "Нафтогаз" підвищив тарифи для виробників тепла та гарячої води на 13,54% – до 6103,1 грн за тисячу кубометрів газу, без урахування ПДВ. Припустимо, що до підвищення за опалення й гарячу воду ви платили 2 тис. грн на місяць. З огляду на складник блакитного палива в платіжках, у середньому ціна збільшиться на 10,8%.

Тобто замість 2 тис. доведеться платити вже 2,2 тис. грн. Як розповіла OBOZREVATEL членкиня Національної комісії з питань енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП) Ольга Бабій, більшість українців платить за тепло й гарячу воду за тими тарифами, які встановлює місцева влада. Після подорожчання газу так чи інакше доведеться підвищувати й тарифи, інакше підприємство буде збитковим.

"Якщо ми офіційно отримаємо прогноз ціни за газ на наступний рік, то будемо змушені переглядати тарифи на тепло й гарячу воду. Ми не можемо допускати боргів. В умовах нового ринку газу, якщо не буде в підприємств грошей на оплату газу, їх буде від'єднано. Це складне питання і для споживачів", – каже Бабій.

Загалом, процедура підвищення тарифів займає близько 30 днів. Ймовірно, платити більше доведеться вже в січні. Якщо місцева влада не згодна зі зростанням цін на тепло й гарячу воду, вона повинна передбачити в міському бюджеті гроші на компенсацію різниці між встановленим тарифом і реальною вартістю.

"Була ситуація в Черкасах. Коли ми переглядали тарифи, місцева влада виступила проти. Але вони в бюджеті можуть передбачити компенсацію. Якщо вони ці гроші не передбачать, підприємство може виявитися збитковим. А цього допускати не можна", – додала Ольга Бабій.

В Україні із серпня 2020-го скасували регульований тариф на газ для населення. Нині українці купують за тими цінами, за якими готові продавати постачальники. А щоб була конкуренція, дозволили будь-якої миті змінювати постачальника.

До травня 2021-го Кабінет міністрів регулює вартість блакитного палива для постачальників тепла і гарячої води. Нині ціна для них рахується за спеціальною формулою, де є два головних складники: ціна на газовому хабі TTF з 1 по 22 число і курс долара.

Через подорожчання блакитного палива на світовому ринку більше доведеться платити й українцям. Опалювальний сезон наступного року може виявитися більш болючим. Кабмін більше не контролюватиме вартість газу, тому підприємства зможуть продавати паливо за будь-якою ціною.

І якщо доти не буде розв'язано проблеми із заборгованістю, постачальники зможуть опинитися в ситуації, коли за несплату блакитне паливо їм будуть від'єднувати. Водночас зникнуть тепло й гаряча вода в квартирах споживачів. Раніше OBOZREVATEL уже писав, що в Українській енергетичній біржі (УЕБ) впевнені, що газ дорожчатиме в Україні аж до кінця опалювального сезону.