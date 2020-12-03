Брюссель підтримує ініціативу Кабміну вперше за 4 роки підвищити тарифи на струм для населення

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Комуналка
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ЄК підтримала підвищення цін на електроенергію для українців

Європейська Комісія заявила, що занижені тарифи на електроенергію для населення, які не покривають витрат на її виробництво і доставку, несуть загрозу для стабільного стану енергосистеми України.

Про це йдеться в звіті стану виконання договору про Асоціацію України і ЄС, який було оприлюднено 27 листопада.

"Більше немає впевненості у фінансовій стійкості державних підприємств "Укренерго" й "Енергоатом", що беруть на себе найбільше навантаження для покриття збитків з поставки на електроенергії для населення за ціною нижче собівартості", – йдеться в звіті.

Саме ці компанії зазнають найбільших втрат через крос-субсидування, що існує на українському ринку.

Раніше ідею українського уряду наблизити побутові тарифи на електроенергію до ринкового обґрунтованого рівня підтримав Секретаріат Енергетичного співтовариства ЄС.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з березня 2017 г. Вони складають 0,9 грн /кВт.час на перші 100 кВт і 1,68 грн / кВт.год на інший обсяг місячного споживання, в більш ніж у 4 рази менше ніж середній тариф в Європі.

За даними Міністерства енергетики, тариф для населення в грудні 2020 року навіть не покриватиме витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів.

Щорічні дотації через занижені тарифи на електроенергію для населення досягли 65-70 млрд грн.

За словами експертів, від рішення уряду щодо тарифів залежатиме подальша фінансова підтримка України від МВФ.

Європейська Комісія