В Україні п'ятьох виробників викрили на фальсифікаті масла: яке краще не купувати

В Україні п'ять молочних компаній викрили на підробці масла. Було проведено масштабне дослідження, яке визначило 5 фірм, які торгують фальсифікатом.

Як повідомила пресслужба Антимонопольного комітету, виробників оштрафували в загальній сумі на 30,57 млн грн за нечесну конкуренцію.

У список штрафників потрапили такі виробники:

Богодухівський молокозавод (Харківська обл.) – 20,6 млн грн;

Малороганський молочний завод (Харківська обл.) – 4,4 млн грн;

Гайсинський молокозавод (Вінницька обл.) – 3,6 млн грн;

"Симолів" (Київська обл.) – 1 млн грн;

"Інтер-Мол" (Дніпро) – 968 тис. грн.

Підтверджено, що багато виробників вводили в оману споживачів і продавали підробки. Відповідно, вони порушували законодавство про захист від недобросовісної конкуренції.

В АМКУ пояснили, що згідно з держстандартом масло повинно містити у своєму складі лише молочний жир. Водночас наявність добавок, зокрема рослинних жирів, позбавляє продукт можливості називатися "вершковим маслом".

Зі свого боку, регулятор виявив низку недобросовісних виробників. У деяких випадках вміст немолочних і рослинних жирів досягав 90-100%.

Крім продажу в магазинах і на оптових ринках, продукцію через систему державних закупівель поставляли до шкіл, дитсадків, інтернатів і лікарень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні серед виробленого вершкового масла кожна п'ята пачка виявилася фальсифікатом.

В українських магазинах і на ринках і далі продають підроблене вершкове масло. Фальсифікат навіть потрапляв в їдальні дитячих садків.

З огляду на це в січні 2020 року пообіцяли провести масштабну перевірку виробників.