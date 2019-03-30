Ще один вихідний в Україні: що чекати українцям

Ініціатива введення чотириденного робочого тижня, яку озвучують в деяких європейських країнах, зокрема у Великобританії, могла б піти на користь українським працедавцям та працівникам, адже такий графік підвищує ефективність роботи. Однак поки що це неможливо.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучила експерт з працевлаштування Надія Петрученко. Проте, як зазначила вона, перспектива введення такого графіку в Україні неможлива.

"Якщо врахувати всі дослідження на цю тему і все те, що вивчається зараз, то можна стверджувати, що Британія права, коли вводить чотири робочих дні. Тому що всім відомо, скільки часу людина витрачає на пасивний відпочинок на роботі, наприклад, коли стомилась, то може на хвилинку зайти в соцмережі, десь відволіктись, але завдання все рівно не виконане. Тому, робота буде ефективнішою, якщо працівник приділятиме більше часу відпочинку. Але, на жаль, в Україні неможливо ввести чотириденний робочий тиждень через непристосованість ринку праці. Люди отримують зарплату не за результати виконаної роботи, а за напрацювання годин", – сказала вона.

Українцям характерна риса "треба відпрацювати години", пояснила Петрученко. Вона додала, що для підвищення ефективності праці, роботодавцю потрібно розподіляти час на роботу, обіди, відпочинок працівника.

"Середньостатистичний співробітник сам для себе не буде розподіляти свій час і ресурс, він буде просто відпрацьовувати вісім годин, тому що "так треба". Тому зараз все більше і більше роботодавців приділяють цьому увагу, – графік ділять на перерви, на відволікання від діяльності", – зазначила експерт.

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