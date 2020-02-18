"Чомусь уряд мовчить": економіст повідомив про відсутність попиту на українські ОВДП

Другий тиждень поспіль вартість українських ОВДП збільшується, а попит на них фактично відсутній.

Про це у своєму Facebook повідомив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць. За його словами, уряд країни не поспішає повідомляти про такий стан справ, хоча раніше скільки "було вихвальних заяв уряду, що відбулось зменшення вартості ОВДП і перепідписка внаслідок збільшення довіри іноземних інвесторів до дій уряду".

"Якщо зменшення вартості ОВДП і перепідписка було показником, зі слів уряду, зростання довіри до уряду, то що тоді свідчить збільшення вартості і фактична повна відсутність попиту на довгострокові ОВДП?" – зазначив Компанієць.

Економіст повідомив про відсутність попиту на українські ОВДП Новости Спектр

Він також навів результати аукціону за вівторок, 18 лютого:

6-ти місячні ОВДП: пропозиція Мінфіну була 1 млрд грн, подано заявок на 0,6 млрд грн, продано 0,333 млрд грн.

1-но річні ОВДП: пропозиція Мінфіну 1,5 млрд грн, попит 1,15 млрд грн, продано 1,14 млрд грн.

3-ох річні ОВДП: пропозиція 2 млрд грн, попит 0,04 млрд грн, продано 0,03 млрд грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Bloomberg попередив про загрозу для економіки України. У статті йдеться про реструктуризацію, яка була проведена в 2015 році і яка може зробити "суттєву дірку в фінансах" країни.

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