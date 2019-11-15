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15 листопада • оновлено в 22:15
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Чи потрібен ринок землі: українці різко змінили вердикт

2.7т
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Більшість українців підтримують введення ринку землі в Україні, законопроєкт про який 13 листопада зі скандалом прийняла в першому читанні Верховна Рада.

Про це стало відомо в студії "Свободи слова з Савіком Шустером" у п'ятницю, 15 листопада, де свою думку висловили громадяни різних вікових і соціальних категорій (щоб подивитися онлайн-трансляцію, доскрольте новину до кінця).

"Як ви вважаєте, чи треба дозволити власникам паїв продавати свою землю?" – звернувся ведучий із актуальним питанням до студії.

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Українці різко змінили вердикт щодо ринку землі

Українці різко змінили вердикт щодо ринку землі

Більшість тих, хто голосував – 72% – виступили за надання такого права землевласникам. Проти ринку землі висловилися 28% опитаних.

Українці різко змінили вердикт щодо ринку землі

Українці різко змінили вердикт щодо ринку землі

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Центр Разумкова провів опитування, за результатами якого лише 20% українців підтримали продаж землі в країні.

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Теми
Свобода слова Савіка Шустера Ринок землі в Україні
Особа
Савік Шустер
Місце
Україна
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
В студию, конечно, были приглашены крестьяне, владельцы паев или все таки хуем груши околачивающие киевляне, подрабатывабщие в массовках и которым по кочану земля.
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