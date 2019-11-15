Чи потрібен ринок землі: українці різко змінили вердикт

Більшість українців підтримують введення ринку землі в Україні, законопроєкт про який 13 листопада зі скандалом прийняла в першому читанні Верховна Рада.
Про це стало відомо в студії "Свободи слова з Савіком Шустером" у п'ятницю, 15 листопада, де свою думку висловили громадяни різних вікових і соціальних категорій (щоб подивитися онлайн-трансляцію, доскрольте новину до кінця).
"Як ви вважаєте, чи треба дозволити власникам паїв продавати свою землю?" – звернувся ведучий із актуальним питанням до студії.
Українці різко змінили вердикт щодо ринку землі
Більшість тих, хто голосував – 72% – виступили за надання такого права землевласникам. Проти ринку землі висловилися 28% опитаних.
Українці різко змінили вердикт щодо ринку землі
Скріншот з відео
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Центр Разумкова провів опитування, за результатами якого лише 20% українців підтримали продаж землі в країні.
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