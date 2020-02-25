В.о. глави правління НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук, який відмовився заборонити імпорт електроенергії з Росії, покидає свій пост у компанії. Про це написав народний депутат України, член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко на своїй сторінці у Facebook.

"Глава "Укренерго" Всеволод Ковальчук покидає свій пост. Як повідомляє моє джерело в Кабміні, Ковальчук вже прощається з колективом. Наступного тижня він покине компанію. Документи щодо його звільнення вже підготовлені", – написав Гончаренко.

Депутат зазначив, що глава НЕК запам'ятається тим, то відмовився заборонити імпорт електроенергії з Росії, через який вітчизняна генерація зазнала значних збитків.

"Ковальчук запам'ятався тим, що дозволив імпорт електроенергії з Росії, про який я активно писав. Ну що ж, подивимося, кого призначать новим керівником "Укренерго". Але сподіваюся, що він не буде повторювати помилок свого попередника", – написав Гончаренко.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель заявляв, що системний оператор "Укренерго" зобов'язаний скоротити імпорт російського струму до мінімуму, оскільки в Україні знизилося енергоспоживання й нам потрібно завантажити власні енергопідприємства.

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