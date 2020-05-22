Черги в СРСР: за чим радянські громадяни готові були стояти годинами

В СРСР невід'ємним атрибутом епохи були черги в магазинах. Частенько, помітивши вишикуваних один за одним людей, перехожі тут же займали місце за останнім з них, навіть не цікавлячись, що дають.

У матеріалі "Російської сімки" докладно розказано, за якими ж товарами радянські громадяни готові були чергувати біля магазинів цілодобово.

Продукти харчування

Той, хто в радянські роки перебував у вже більш-менш свідомому віці, насамперед згадає черги за бананами. Цей заморський делікатес часто можна було придбати тільки один раз на рік. Звичайно, громадяни такої можливості не втрачали: брали багато, навіть якщо банани опинялися на прилавках ще зеленими. Сушені банани з'явилися пізніше і спочатку теж були дефіцитом. Кавунами, динями і мандаринами радянська торгівля покупців теж не балувала.

Черги в СРСР

Невідомо чому, але дефіцитом була і звичайна гречка. Ця крупа у вільний продаж потрапляла вкрай рідко. Гречку частіше за інших отримували тільки хворі діабетом та ветерани. Якщо ж вона раптом з'являлася в магазині, черга до нього вибудовувалася кілометрова.

Черги в СРСР

Сирокопчених ковбас в провінції взагалі не бачили. За ними їздили в Москву або Ленінград, щоб уже там відстояти довгоочікувану чергу.

Чорну або червону ікру в 80-ті роки теж дістати було проблематично. Іноді заповітні баночки входили в святкові продуктові набори, які видавали співробітникам деяких установ. Якщо ікра з'являлася в магазинах, вона тут же і зникала в сумках задоволених покупців.

Радянська ікра

Справжньою удачею вважалося дістати баночку розчинної кави Pele або CACIQUE. Відстоявши довгу чергу громадянину в навантаження до подібного дефіциту зазвичай давали щось ще, як правило, абсолютно непотрібне. Однак це нікого не турбувало: кава-то вже була в кишені!

Радянська ікра

Неодмінні черги утворювалися і там, де "викидали" щось "іноземне". Наприклад, угорський зелений горошок або болгарський кетчуп.

Квитки в театри та книги

Радянські люди стояли в чергах не тільки за продуктами харчування, а й за книгами. Особливим попитом користувалися багатотомні зібрання творів класиків російської літератури, фантастика і детективи зарубіжних авторів. Правда, жадану літературу можна було дістати і за допомогою здачі макулатури.

Мерзли і потіли в чергах і за квитками в театри, кіно, музеї.

Алкоголь і тютюн

Коли на чолі СРСР був Михайло Горбачов, черги шикувалися в вино-горілчані відділи. Це були суто чоловічі черги. Жінки в них з'являлися рідко. Справа іноді доходила і до бійок.

Черги в СРСР

Був час, коли і сигарети зникли з прилавків. Завзяті курці нервово крутили "козячі ніжки" в черзі за махоркою.

Косметика і засоби гігієни

Радянські жінки стояли по кілька годин у чергах за прибалтійськими шампунями, піною для ванн, польськими помадами і парфумерією "Бути може" і "Пані Валевська", а також продукцією ризької фабрики Dzintars.

Косметика СРСР

Косметика СРСР

За простим туалетним папером шикувалися такі черги, що зараз це навіть складно уявити. Папір купували про запас: невідомо ж, коли знову "викинуть".

Косметика СРСР

Косметика СРСР

Одяг

Незважаючи на те що радянська промисловість працювала на повну силу, дефіцитом залишалися навіть одяг і взуття. Хоча, звичайно, найдовші черги шикувалися за закордонними речами: імпортними жіночими чобітьми, угорськими чоловічими черевиками, кросівками і джинсами. Найчастіше всім цим торгували не крамниці, а спекулянти.

джинси СРСР

Новинки

Все, що з'являлося на прилавках радянських магазинів вперше, доводилося добувати, відстоюючи величезні черги. Таким товаром виявився і кубик Рубіка. Масове божевілля на цій головоломці створило небачений ажіотаж.

Кубик Рубика

У провінції в дивину були і жувальна гумка, і газовані напої Pepsi і Fanta.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали фото найбільш "загадкових предметів" з СРСР і пояснили, для чого вони.

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