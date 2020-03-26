Українці, які працюють або тимчасово живуть у Польщі, почали масово повертатися в Україну. Вони шукають попутників, щоб повернутися до 27 березня, коли закриються кордони, і розповідають про черги. За їхніми словами, ситуація на пунктах пропуску різна. Одні – практично вільні. Інші – завантажені настільки, що на контроль температури там вже не звертають уваги.

А ще поляки зараз добре заробляють – за провезення пасажирів від польської до української митниці беруть по 50 злотих (близько 330 грн) з людини. Про це OBOZREVATEL стало відомо зі спільнот у соцмережах українців, які живуть на дві країни.

Черга на пункті пропуску "Дорогуськ - Ягодин"

Як добираються додому

Українці зараз їдуть додому на своєму транспорті або на попутках. Є варіант дістатися до кордону на польському транспорті, перейти його по пішому переходу та далі сісти в український автобус.

Попутників шукають в "заробітчанських" спільнотах у Facebook або у тих, що присвячені життю українців за кордоном. Головне питання зараз – які пункти пропуску залишилися відкритими. Скільки доведеться стояти в черзі вже не настільки важливо – аби повернутися додому.

Група "UKRAIŃCY W POLSCE / УКРАЇНЦІ У ПОЛЬЩІ"

Багато людей повертаються в Україну вимушено – в Польщі, як і в Україні, зупиняються виробництва і люди втрачають роботу. Інакше б залишилися.

Група "POLSKA-UKRAINA tranzyt / ПОЛЬЩА-УКРАЇНА транзит"

Але є і ті, хто в Україну не їдуть, попри втрату роботи. Вони встигли заробити трохи грошей, а ще їх в Польщі тримає відкрита віза.

"Я сиджу в Польщі і нікуди не їду. Але деякі змушені їхати. Нему грошей і з робіт позвільняли. Я сам сиджу без роботи (чекаємо, поки Європу попустить, на неї всі замовлення). Але хоч гроші є і віза до кінця року", – пояснив в коментарі Іван Івановський.

Група "POLSKA-UKRAINA tranzyt / ПОЛЬЩА-УКРАЇНА транзит"

Група "POLSKA-UKRAINA tranzyt / ПОЛЬЩА-УКРАЇНА транзит"

Що відбувається на кордонах

Ситуація на пунктах пропуску зараз різна. Одні люди повідомляють про величезні черги, інші пишуть, що дорога додому практично вільна.

"Тільки що проїхали митницю з Польщі на своєму авто (Гребенне – Рава-Руська) за 40 хв. Жодного автомобіля!", – повідомив у четвер, 26 березня, Дмитро Фенін з групи "Шо там на кордоні".

Група "Шо там на кордоні"

На пункті пропуску Ягодин люди збираються ще з ночі. До 6 ранку в четвер, за їхніми словами, переходу там очікували близько 200 людей.

"4 ранку Ягодин, людей 50 в черзі. О 6 ранку – більше 200. До польської митниці ведуть пішки, поставили штамп, чергу на автобус, по можливості пакують максимум, приїхали на українську митницю в автобусі. Там заповнення бланків. Питали де, що і як, що з самоізоляцією. Для диванних військ: так, кордони закривають, сам дізнавався у прикордонника, який нас переводи", – написав Сергій Гаращенко.

Він опублікував невелике відео з салону автобуса. На ньому видно, як люди заповнюють документи (ймовірно, ті самі бланки, в яких запитують про стан здоров'я).

Група "Шо там на кордоні"

Не міряють температуру і беруть 50 злотих за переїзд

При цьому є нюанс: на деяких пунктах пішохідних переходів немає або вони закриті (пропускають лише авто). Наприклад, на Краковці людей перевозять автобуси, а пішки перейти не можна.

"Пішохідного немає. Тільки підсадка до легкових авто. Але! Ситуація постійно змінюється. Залежить від настрою польських прикордонників. Чула, що раніше автобус перевозив, до фур можна було підсісти. Вчора – лише підсадка до легкових автомобілів", – написала Ірина Мельник.

Також люди пишуть, що на Краковці величезні черги і температуру ніхто не міряє.

"Тільки що чоловік проїжджав кордон в Краковці. Людей тьма, ніхто нікого не перевіряє температуру. На проїзд з польського на український кордон мікроавтобусом беруть 50 злотих (приблизно 330 грн. - Ред.)", – написала Наталя Назар-Дем'янець.

Ситуація на Краковці

Ситуація на Краковці

Поляки шукають українців для роботи

У цих же спільнотах зараз, до речі, публікують багато оголошень про пошук працівників з позначкою "Терміново!". Поляки готові і далі працевлаштовувати українців, які залишилися в Польщі.

Спільнота "UKRAIŃCY W POLSCE - УКРАЇНЦІ В ПОЛЬЩІ"

Є також ті, хто через карантин у Польщі втратив роботу і терміново шукає нову. Серед таких є, наприклад, молоді сімейні пари. Вони вважають, що в Україні зараз їм повертатися не сенсу, оскільки у Польщі буде простіше влаштуватися кудись ще, ніж починати пошуки з нуля в Україні.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!