Через ОПЕК: ціни на світову нафту підскочили

Ціни на нафту еталонних марок у четвер, 19 грудня, зросли в ході азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 66,21 долара за барель, що на 0,9% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 0,8% – до 60,86 долара за барель.

Котирування Brent виросли ICE Futures

Котирування WTI зросли ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals піднялася на 0,9% до 57,51 долара за барель.

Ціна нафти Urals зросла Maanimo

Вартість сировини підскочила на заходах ОПЕК+ щодо обмеження видобутку. За словами експертів, це надаватиме підтримку цінам до кінця 2019 року, передає "Інтерфакс".

Зокрема, організація повідомила про скорочення видобутку нафти з 1 січня 2020 року на 500 тис. барелів на добу (б/д) на додаток до вже чинного обмеження на 1,2 млн б/д.

Саудівська Аравія взяла на себе зобов'язання стримувати свій нафтовидобуток понад збільшену квоту ще на 400 тис. барелів на добу.

Нові обмеження будуть діяти до кінця березня 2020 року. Учасники ОПЕК+ домовилися 5 і 6 березня обговорити, чи варто їх продовжувати.

Ціни на нафту еталонних марок в четвер, 19 грудня, зросли в ході азіатських торгів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що цієї зими існують ризики дисбалансу ринку нафти.

"Звісно, події протягом останнього року, коли здійснюються атаки на інфраструктуру і на танкери, що перевозять вуглеводні, нафту, – це дуже негативний сигнал для всього ринку, це створює загрози, і закладаються, зокрема, в ціни додаткові геополітичні ризики", – повідомив Новак.

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