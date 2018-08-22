Чекали 16 років: Україна зробила важливий крок до Європи

Україна 7 серпня поточного року стала повноправним членом Метричної конвенції, в яку входить 60 країн.

Як повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Україна була асоційованим членом конвенції попередні 16 років.

Приєднання до документу передбачено Угодою про асоціацію між Україною та Євросоюзом, Стратегією розвитку системи технічного регулювання до 2020 року і законом "Про приєднання України до Метричної конвенції".

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Повноправне членство передбачає визнання української метрологічної системи і дозволить звіряти національні еталони України з еталонами інших 59 країн-членів. Це є обов'язковою умовою для міжнародного визнання результатів вимірювань і випробувань української продукції перед виходом на світові ринки. Крім того, членство сприятиме укладанню Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислових товарів із ЄС.

Метрична конвенція - це міжнародна угода, яка забезпечує розробку та підтримку еталонів одиниць вимірювання Міжнародної системи одиниць (SI), відкритої для всіх країн, що мають дипломатичні відносини з Францією (країною-хранителем угоди). Розробкою міжнародних стандартів і звіркою національних еталонів займається Міжнародне бюро мір і ваг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 вересня 2017 року Кабінет міністрів України скасував ГОСТи.