Чекали 16 років: Україна зробила важливий крок до Європи

Україна 7 серпня поточного року стала повноправним членом Метричної конвенції, в яку входить 60 країн.
Як повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Україна була асоційованим членом конвенції попередні 16 років.
Приєднання до документу передбачено Угодою про асоціацію між Україною та Євросоюзом, Стратегією розвитку системи технічного регулювання до 2020 року і законом "Про приєднання України до Метричної конвенції".
Повноправне членство передбачає визнання української метрологічної системи і дозволить звіряти національні еталони України з еталонами інших 59 країн-членів. Це є обов'язковою умовою для міжнародного визнання результатів вимірювань і випробувань української продукції перед виходом на світові ринки. Крім того, членство сприятиме укладанню Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислових товарів із ЄС.
Метрична конвенція - це міжнародна угода, яка забезпечує розробку та підтримку еталонів одиниць вимірювання Міжнародної системи одиниць (SI), відкритої для всіх країн, що мають дипломатичні відносини з Францією (країною-хранителем угоди). Розробкою міжнародних стандартів і звіркою національних еталонів займається Міжнародне бюро мір і ваг.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 вересня 2017 року Кабінет міністрів України скасував ГОСТи.
Читайте всі новини по темі "Угода про асоціацію з ЄС" на сайті "OBOZREVATEL".