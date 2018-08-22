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Чекали 16 років: Україна зробила важливий крок до Європи

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Україна 7 серпня поточного року стала повноправним членом Метричної конвенції, в яку входить 60 країн.

Як повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Україна була асоційованим членом конвенції попередні 16 років.

Приєднання до документу передбачено Угодою про асоціацію між Україною та Євросоюзом, Стратегією розвитку системи технічного регулювання до 2020 року і законом "Про приєднання України до Метричної конвенції".

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Повноправне членство передбачає визнання української метрологічної системи і дозволить звіряти національні еталони України з еталонами інших 59 країн-членів. Це є обов'язковою умовою для міжнародного визнання результатів вимірювань і випробувань української продукції перед виходом на світові ринки. Крім того, членство сприятиме укладанню Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислових товарів із ЄС.

Метрична конвенція - це міжнародна угода, яка забезпечує розробку та підтримку еталонів одиниць вимірювання Міжнародної системи одиниць (SI), відкритої для всіх країн, що мають дипломатичні відносини з Францією (країною-хранителем угоди). Розробкою міжнародних стандартів і звіркою національних еталонів займається Міжнародне бюро мір і ваг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 вересня 2017 року Кабінет міністрів України скасував ГОСТи.

Читайте всі новини по темі "Угода про асоціацію з ЄС" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Угода про асоціацію з ЄС
Місце
Україна
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Ну наконец-то! А то, если Россию из новостей убрать, то только криминал останется. Других новостей об Украине нет
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
"Украина сделала важный шаг к Европе", кастрюлеголовые! а вы до этого йух в градусах измеряли?
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Шевченко Олег
Шевченко Олег
Ну все!!! Цеевропейцы! :)
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Ukr Stanislav
Ukr Stanislav
Шевченко Олег,еще нет,осталося только эталон кацапского общего аршина измерить.
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