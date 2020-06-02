Частина потужностей "Газпрому" залишилася без попиту під час карантину

Економічна криза через карантин залишила без попиту одну п'яту виробничих потужностей російського газового монополіста "Газпром".

Про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на здійснені розрахунки. Зазначається, що виробництво компанії в травні знизилося щодо того самого місяця 2019 року на 20%.

У травні 2020 року група видобула 32,9 млрд куб. м, тоді як у травні 2019 року – 41,77 млрд куб. м.

Це також нижче від показника травня 2018 року (39,98 млрд куб. м), 2017 року (35,93 млрд куб. м), але вище за травень 2016 року (27,53 млрд куб. м).

За перші п'ять місяців 2020 року видобування "Газпрому" знизилося супроти січня-травня 2019 року вже на 31,8 млрд куб. м (це результат за цілий календарний місяць).

Потужності "Газпрому" виявилися незатребувані

Прокачування газу через Україну

Через Україну "Газпром" прокачав у травні 4,618 млрд куб. м після 4,432 млрд куб. м у квітні. Середньодобовий транзит піднявся до 149 млн куб. м з 147,7 млн куб. м у квітні. Контракт на транзит на 2020 рік передбачає прокачування 65 млрд куб. м, що в перерахунку на добу становить 178 млн куб. м.

Отже, компанія в повному обсязі не використовує транзитні умови, які прописані в контракті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з початку року "Газпром" транспортував через Україну майже 20 млрд кубометрів – це на 46% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

У разі збереження такого темпу річний обсяг транзиту може становити 52-55 млрд куб. м, що стане найнижчим показником за всю історію ГТС України.

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