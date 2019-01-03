Міністерство Фінансів оприлюднило перші офіційні показники 2018 року.

Більш детальний аналіз за 2018 і динаміку за останні роки буде зроблено в найближчі дні, але вже варто звернути увагу на наступні показники :

Основним податком для наповнення бюджету був і залишається Податок на додану вартість 374.2 млрд грн сукупно сплачений при імпорті і сальдо внутрішньго ПДВ після відшкодування

Податок на прибуток підприємств склав 95.8 млрд що на 18.5% більше планових показників

Податок на доходи фізичних осіб становив 91.7 млрд

Акциз 86.9 млрд і Рента 45.1 млрд

Внаслідок надзвичайно низьких надходжень від приватизації у сумі 0,3 млрд грн (1,4% від початкового плану - оскільки у 2018 році стартувала лише мала приватизація), уряд у грудні ухвалив рішення про їх заміщення додатковим обсягом внутрішніх запозичень.

Планові показники державних запозичень до загального фонду бюджету протягом року були збільшені з 215 млрд грн до 289 млрд грн. Фактично державні запозичення за загальним фондом надійшли на суму близько 277 млрд грн в гривневому еквіваленті (129% від початкового плану). Зовнішні запозичення склали 103 млрд грн, внутрішні – 174 млрд грн.

Бюджет на 2019 рік

Очікування по деяким податкам: (загальний фонд)

ПДВ всього 434.3 млрд грн

з вироблених товарів (сальдо з урахуванням відшкодування) 94.6 млрд грн

з ввезених товарів 339.7 млрд грн

ПДФО 106.1 млрд

ПНПП 95.5 млрд

Рента 57.8 млрд

Найбільша стаття видатків - великі виплати з державного боргу (в бюджеті передбачено на обслуговування та погашення держборгу 417,4 млрд грн). При цьому перші виплати боргу починаються одразу з першого банківського робочого дня нового року.

Коментар Мінфіну до закриття бюджетного року 2018

Бюджетний рік 2018 завершено. Незважаючи на великі виклики, які були перед фінансовою системою Україні, сьогодні можна впевнено сказати, що ми з ними впорались і скоординована робота дозволила нам виконати всі основні зобов’язання. Зокрема, ми забезпечили фінансування захищених статей видатків, оперативно реагували на поточні проблемні питання та вживали заходів щодо невиконання окремих бюджетних показників. Це дало можливість зробити правильні висновки для формування бюджетного розпису на 2019 рік. Мінфін вжив компенсаторні заходи щодо традиційно вищих за середньомісячні видатків грудня, що дозволило вперше за останні роки зменшити можливий негативний ефект на курс та інфляцію. Загалом, дефіцит державного бюджету у 2018 році був у запланованих рамках.

Трохи оперативної інформації щодо доходів та видатків у 2018 році (показники представлено за оперативними даними від Державної казначейської служби):

Доходи. Якщо говорити про доходи державного бюджету, то як повідомляло протягом року Міністерство фінансів, існували кілька основних факторів, які ускладнили виконання планових показників. Кілька з ключових чинників, які негативно вплинули на податкові надходження, включали: аванс по рентним платежам (в грудні 2017 року було сплачено 4,8 млрд грн, які були закладені в план 2018 року), падіння виробництва тютюнових виробів (на 10,1% р/р за результатами 11-ти місяців 2018 року), а також нижчі за закладені в припущення держбюджету ціни на нафтопродукти, відсутність девальвації гривні, менші обсяги імпорту природного газу. Водночас суми відшкодування ПДВ, яке здійснювалося автоматично, були вищими за прогнозовані. Крім того, податкові надходження до державного бюджету скориговано на 3,2 млрд грн, які було спрямовано до місцевих бюджетів на ремонт доріг (митний експеримент). В результаті, незважаючи на перевиконання плану надходжень від податку на прибуток підприємств, податкові надходження до загального фонду державного бюджету за результатами року були на 8,1 млрд грн нижчими за планові і становили 716,6 млрд грн (за оперативними даними Державної казначейської служби).

Неподаткові надходження до загального фонду державного бюджету становили 99,1% від плану, оскільки недовиконання надходжень від трансферту прибутку НБУ було компенсовано перевиконанням надходжень за іншими категоріями, передусім надходженнями від дивідендів та прибутку державних компаній.

Фінансування. Пауза в співпраці з МВФ за програмою EFF, що затягнулась з вересня 2017 року та суттєве погіршення ситуації на ринках, особливо для країн, що розвиваються, унеможливило вихід на зовнішні ринки запозичень в першій половині 2018 року. Лише у четвертому кварталі Міністерство фінансів успішно вийшло на ринок капіталу та залучило кошти від розміщення єврооблігацій на суму 2 млрд дол США, чому передував запуск нової програми МВФ в липні 2018 року, терміном на 14 місяців (на противагу чинної, що мала завершитися в березні 2019р.), складні перемовини з МВФ щодо наповнення нової програми та ухвалення реалістичного держбюджету на 2019 рік - найшвидше за всю історію сучасної України.

Водночас у 2018 році вартість державних комерційних запозичень для України зросла в порівнянні з 2017 роком в основному через загальне погіршення ринкової кон’юнктури та зменшення попиту інвесторів на інструменти країн, що розвиваються. Крім того, триваюча воєнна агресія Російської Федерації на Сході, її дії в Криму та в Азовському морі негативно впливають, як на інвестиційну привабливість України, так і на кредитні рейтинги держави.

Відданість України курсу реформ та курсу Європейської інтеграції зробили можливими й отримання першого траншу за четвертою програмою макрофінансової допомоги від ЄС (500 млн євро) та першого траншу кредиту, залученого під гарантії Світового банку, в сумі 349 млн євро.

На внутрішньому ринку Мінфіном регулярно проводились аукціони з розміщення ОВДП номінованих як в національній, так і в іноземній валюті. Разом з тим, у зв'язку із підвищенням облікової ставки Національним банком України для стримання інфляційних процесів в рамках політики інфляційного таргетування, вартість державних запозичень на внутрішньому ринку збільшилась. При цьому, інвестори з кінця 2017 року надають перевагу короткостоковим інструментам, частка яких в запозиченнях 2018 року склала близько 60%.

Внаслідок надзвичайно низьких надходжень від приватизації у сумі 0,3 млрд грн (оскільки у 2018 році стартувала лише мала приватизація), уряд у грудні ухвалив рішення про їх заміщення додатковим обсягом внутрішніх запозичень. Планові показники державних запозичень до загального фонду бюджету протягом року були збільшені з 215 млрд грн до 289 млрд грн. Фактично державні запозичення за загальним фондом надійшли на суму близько 277 млрд грн в гривневому еквіваленті або 96% від уточненого плану. Зовнішні запозичення склали 103 млрд грн, внутрішні – 174 млрд грн.

Видатки. За результатами року уряд повністю профінансував всі захищені статті видатків. В цілому, видатки за загальним фондом державного бюджету становили 884,5 млрд грн, що на 2,4% менше за планові показники. Основною статтею, за якою фактичні видатки були на 12,2 млрд грн нижчими за планові через курсову різницю, було обслуговування державного боргу.

При цьому, варто зазначити, що в грудні при внесенні змін до держбюджету на 2018 рік було збільшено трансферт Пенсійному фонду на 10,8 млрд грн, щоб мінімізувати розрив ліквідності Фонду. Надходження від ЄСВ були менші за планові через невиконання плану зі сплати ЄСВ підприємцями на загальній системі оподаткування і це на фоні збільшення видатків. Тому протягом року Пенсійний фонд отримував позички з ЄКР і на кінець року накопичив непогашених позичок, які були надані протягом саме 2018 року, у сумі 4,8 млрд грн (хоча в окремі місяці ці суми сягали понад 16 млрд грн).

2019 рік. Реалістичний державний бюджет на 2019 рік було ухвалено вже у листопаді 2018 року, а в грудні вже було затверджено бюджетний розпис. Це важливо з огляду на великі виплати з державного боргу (в бюджеті передбачено на обслуговування та погашення держборгу 417,4 млрд грн). При цьому перші виплати боргу починаються одразу з першого банківського робочого дня нового року і Міністерство фінансів готове їх профінансувати. На 2 січня 2019 року на ЄКР обліковується 9,9 млрд грн і на валютних рахунках в НБУ та в установах державних банків - понад 47 млрд в гривневому еквіваленті.

Міністерство фінансів та Державна казначейська служба України планово розпочали новий бюджетний рік.