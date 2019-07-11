"Бюджет – 400 млн": в Україні запустять фонд стартапів

В Україні до кінця поточного року запустять фонд стартапів, за рахунок якого надаватимуть державну підтримку новим компаніям.

Бюджет фонду склав 400 мільйонів гривень. Планується видавати стартапам на ранній стадії гранти обсягом від 25 до 75 тисяч доларів, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає "Інтерфакс-Україна".

"Старт у цьому році, думаю, має призвести до кратного збільшення фінансування цього фонду до 4 мільярдів гривень", – зазначив глава уряду.

До Наглядової ради фонду увійшли Олена Кошарна (Horizon Capital), Леся Севрук (ECG), Вікторія Тігіпко (TA Ventures), Чарльз Вайтхед (Cornel Tech), заступник міністра фінансів Юрій Гелетій, Олександр Риженко (Держагетство з електронного урядування e-gov), Дмитро Шимків (Darnitsa).

"Сьогодні ми призначаємо Наглядову раду – і вона "відпливає" з рук Міністерства фінансів до рук Наглядової ради", – повідомила глава Мінфіну Оксана Маркарова

За її словами, Наглядова рада оголосить конкурс, оцінюватиме проекти і вибере переможців, з якими будуть підписані договори про видачу фінансування.

"Заявки з вересня можна буде подавати онлайн на порталі фонду, потім конкурсна комісія оцінить проекти, проведе "живий пітчинг", визначить переможця, з яким буде укладено договір. Фонд також здійснюватиме моніторинг виконання умов договору про фінансування", – повідомив СЕО і керівний партнер UNIT.City Макс Яковер.

Він наголосив, що під час відбору оцінюватимуться технічна і комерційна можливість реалізації проекту. Головні критерії – інноваційність, комерціалізація, команда і фінанси, стійкість проекту.

Планується видавати стартапам на ранній стадії гранти обсягом від 25 до 75 тисяч доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Запоріжжі стартап українських розробників CallPage привернув у Польщі увагу низки інвестиційних фондів, зібравши 17 мільйонів злотих (близько 4,5 млн доларів). Проект підтримали фонди Innovation Nest, Market One Capital і TDJ Pitango Ventures.

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