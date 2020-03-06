Бутусов розповів, як Гончарук "підставив" нового прем'єра з "Центренерго"

Колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук перед своєю відставкою ухвалив рішення зняти керівництво "Центренерго". Журналіст Юрій Бутусов вважає, що таким чином, Гончарук змусив нового главу уряду "здати іспит" на "Центренерго".

Зокрема, уряд звільнив директора компанії Олександра Корчинського, близького до українського мільярдера Ігоря Коломойського, пише Бутусов на Facebook.

"Розуміючи, що шансів утриматися немає, Гончарук опублікував постанову на сайті Кабміну. Що символічно, це стало останнім рішенням Кабміну", – заявив журналіст.

Однак, за його словами, епопея з "Центренерго" не закінчилася, оскільки виконати ухвалене рішення повинен вже не Гончарук, а уряд нового прем'єра Дениса Шмигаля.

Бутусов зазначив, що Фонд держмайна не зміг виконати рішення уряду, оскільки будівлю ФДМ оголосили "замінованою".

"Очевидно, що тепер рішення щодо долі "Центренерго" в руках нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, який поставлений перед дилемою – виконати рішення Кабміну Гончарука, або втрутитися в це рішення. І те й інше буде резонансною подією", – резюмував журналіст.

Нагадаємо, що підприємство "Центренерго" входить в сферу бізнес-інтересів Коломойського.

Гончарук змусив Шмигаль скласти іспит на "Центренерго" Прем'єр-міністр Олексій Гончарук останнім своїм рішенням ... Опубліковано Юрієм Бутусовим Четвер, 5 березня 2020 р

Колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук перед своєю відставкою ухвалив рішення зняти керівництво "Центренерго"

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Кабінет міністрів ухвалив рішення про заміну керівництва компанії "Центренерго" і трьох обленерго, які готують до приватизації.

28 лютого Олексія Гончарука викликали до президента Володимира Зеленського, де глава Кабміну мав пояснити рішення про зміну керівництва держкомпанії.

Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Таке рішення парламент ухвалив на позачерговому вечірньому засіданні в середу, 4 березня. Це рішення підтримали 353 депутати, з них 240 голосів дала фракція "Слуги народу".

Монобільшість Верховної Ради обрала новим главою уряду чинного віце-прем'єр-міністра – міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля.

"За" проголосував 291 народний депутат (з них "Слуг народу" – 242. – Ред.), "проти" – 59, "утрималися" – 46 нардепів.

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