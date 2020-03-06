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6 березня • оновлено в 10:44
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Бутусов розповів, як Гончарук "підставив" нового прем'єра з "Центренерго"

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Колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук перед своєю відставкою ухвалив рішення зняти керівництво "Центренерго". Журналіст Юрій Бутусов вважає, що таким чином, Гончарук змусив нового главу уряду "здати іспит" на "Центренерго".

Зокрема, уряд звільнив директора компанії Олександра Корчинського, близького до українського мільярдера Ігоря Коломойського, пише Бутусов на Facebook.

"Розуміючи, що шансів утриматися немає, Гончарук опублікував постанову на сайті Кабміну. Що символічно, це стало останнім рішенням Кабміну", – заявив журналіст.

Однак, за його словами, епопея з "Центренерго" не закінчилася, оскільки виконати ухвалене рішення повинен вже не Гончарук, а уряд нового прем'єра Дениса Шмигаля.

Бутусов зазначив, що Фонд держмайна не зміг виконати рішення уряду, оскільки будівлю ФДМ оголосили "замінованою".

"Очевидно, що тепер рішення щодо долі "Центренерго" в руках нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, який поставлений перед дилемою – виконати рішення Кабміну Гончарука, або втрутитися в це рішення. І те й інше буде резонансною подією", – резюмував журналіст.

Нагадаємо, що підприємство "Центренерго" входить в сферу бізнес-інтересів Коломойського.

Гончарук змусив Шмигаль скласти іспит на "Центренерго" Прем'єр-міністр Олексій Гончарук останнім своїм рішенням ...

Опубліковано Юрієм Бутусовим Четвер, 5 березня 2020 р

Колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук перед своєю відставкою ухвалив рішення зняти керівництво "Центренерго"

Колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук перед своєю відставкою ухвалив рішення зняти керівництво "Центренерго"

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Віктор Калиненко
Особи
Денис Шмигаль Олексій Гончарук Юрій Бутусов
Місце
Україна
Тег
"Центренерго"
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Комментарии на сайте не модерированы
Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Есть и более простое решение! Это вновь назначенный руководитель заявит о том, что он не собирается там работать и его назначили без его согласия! Все счастливы!
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