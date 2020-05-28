Буславець назвала НКРЕКП відповідальною за критичну ситуацію в енергетиці

Національна комісія, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), має почати терміново вирішувати кризу в енергетичній галузі країни, оскільки основні можливості до вирішення проблем належать саме до компетенції регулятора.

Про це під час селекторної наради розповіла в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, зазначивши, що НКРЕКП проігнорувала поточну нараду та не займається вирішенням проблем галузі.

"Хочу звернутися до регулятора. Потрібно терміново промоніторити, вплинути на ситуацію на ринку і вжити всіх заходів, які були напрацьовані Антикризовим штабом під головуванням прем’єр-міністра", – заявила Буславець.

Водночас вона додала, що НКРЕКП може стабілізувати ситуацію шляхом ухвалення змін до правил роботи ринку електроенергії та інших документів, за які відповідає регулятор.

Нагадаємо, що ціни на ринку електроенергії впали до історичного мінімуму в 64 коп. за кВт год, що значно нижче від собівартості української генерації.

На думку Буславець, ручне втручання в роботу ринку електроенергії для примусового зниження тарифів на електроенергію для промисловості призвело до того, що галузь переживає найбільшу кризу, а енергетичні підприємства не можуть працювати через багатомільярдні борги. За оцінками відомства, дефіцит коштів в енергоринку України за підсумком 2020 року може досягти 50 млрд грн.

Одна з найбільших в Україні металургійних компаній ArcelorMittal Kryviy Rih позитивно оцінює антикризові заходи, ініційовані Буславець та Кабміном, підтримує зміни в механізм ПСО на ринку електроенергії, а саме виведення 5% електроенергії НАЕК "Енергоатом" у вільний ринок.

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