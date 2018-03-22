Зарплати співробітників НАБУ: у Раді оприлюднили деталі

Розмір посадових окладів прес-служби Національного антикорупційного бюро України становить від 27 до 46,5 тис. гривень.

"Пропоную вашій увазі розмір посадових окладів прес-служби НАБУ. Не детективів, спецназівців а саме прес-служби НАБУ. А тепер давайте порівняємо їх з зарплатами лікарів, вчителів, працівників культури ... Чим вони гірші працівників прес-служби НАБУ?" - написав у своєму Facebook нардеп від Радикальної партії Ігор Мосійчук.

За його словами, зарплати суддів і прокурорів - ще більші.

Як писав "Обозреватель", в Україні середня зарплата виросте до 10 тисяч.