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Які банки в Україні під загрозою: названо список

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В Україні найнадійніші банки – з іноземним капіталом, заявляють у Національному банку. Правда, при цьому додають, що мова йде про західний капітал, а ось російські навпаки – під загрозою закриття.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Головні проблеми банків: висока доларизація (зростає курс і стає складніше виконувати свої зобов'язання), концентрація на галузях або конкретних клієнтах, великий рівень прострочених кредитів (NPL).

Список проблемних банків (у випадку кризи):

  • "Укрексімбанк"

  • "Мегабанк"

  • "Кредит-Дніпро"

  • "Банк інвестицій та заощаджень"

  • "Промінвестбанк"

Банки в Україні

Банки в Україні

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Занесеним у "сірий" список вдалося вибратися ПУМБу, Універсал Банку, банку "Восток" і Ощадбанку. Практично виконали норму "Південний", "Альфа-Банк" і "Ощадбанк". Варто при цьому зазначити, що при базовому сценарії частина банків докапіталізації не потребували, але при цьому повинні були наростити капітал на випадок фінансової кризи. Серед "проблемних" також банк "Кредит Дніпро", останній лідирує і за кількістю порушених нормативів.

Результати тестування:

  • 13 банків повинні збільшити свій капітал;

  • ситуація в банках із російським держкапіталом буде погіршуватися;

  • якщо буде криза, постраждають усі, крім банків з іноземним капіталом;

  • в цілому ситуація в банківській системі стабільна, а НБУ результатами задоволений.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні найбільш збитковими банками за підсумками жовтня 2018 року стали фінансові установи з російським капіталом. Зокрема, Промінвестбанк втратив 613,5 млн гривень, а ВТБ Банк – 66,7 млн гривень.

Читайте всі новини по темі "Банківська система" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Банківська система
Місце
Україна
Теги
банкбанківська картка
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