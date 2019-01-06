Обережно, шахраї! Юрист дав поради власникам банківських карт

Українці регулярно стають жертвами шахрайства з банківськими картами, іноді карти крадуть або люди гублять їх самі.

Як зберегти гроші на банківській картці у разі непередбачених ситуацій, розповів в ефірі ObozTV юрист Сергій Войченко.

Войченко рекомендував власникам карток встановити в банку процедуру аутентифікації, щоб додатково підтверджувати платежі.

"Банки зараз пропонують різні системи захисту. По-перше – встановити ліміт використання, наприклад, до 100 грн без пін-коду, більше 100 грн – з обов'язковим пін-кодом. Або, наприклад, ще й з підтвердженням по телефону – якщо ви здійснюєте платіж, вам банк телефонує і просить підтвердити, що це ви. За таких обставин картка є більш надійною", - заявив експерт.

"Але у нас громадяни дуже завбачливі – треба цифри запам'ятовувати, а якщо вип'єш, хіба згадаєш? Тому пишуть на картці пін-код голочкою – щоб не забути. Звичайно, це робити не рекомендується. Ви повинні розуміти, що якщо це написано, і у злочинців опиниться ця картка – буде складно", – зазначив він.

У разі втрати картки юрист порекомендував обов'язково телефонувати в банк і блокувати будь-які операції по цій картці.

"Якщо ви цього не зробили і кошти зникли, відновити це буде досить складно. Банк не знає – ви чи хтось інший витрачав ці кошти. Якщо ці кошти витратили не ви, але своєчасно банк не повідомили, все це прописано в договорі тим самим дрібним шрифтом, який люди не читають, коли підписують", – розповів експерт.

За словами Войченка, також зустрічається дуже багато випадків шахрайства з картками при купівлі товарів через інтернет.

"Телефонують – "ми вам хочемо щось перерахувати", просять повідомити номер картки і три цифри, які знаходяться на звороті. Цей cvv-код ніколи нікому не можна повідомляти. Банк не повинен дзвонити і цю інформацію уточнювати", – додав він.

dpchas.com.ua

Як повідомляв ObozTV, раніше виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов розкрив методи шахраїв у сфері інтернет-торгівлі.

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