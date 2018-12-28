В Україні зросла середня зарплата: кому пощастило найбільше

В Україні за рік на 22,49% зросла середня зарплата – станом на листопад вона склала 9161 гривень.

Про це в Facebook розповів керуючий приватного інвестиційного фонду на фондовому ринку США Володимир Компанієць, надавши рейтинги.

"Середня зарплата в Україні в листопаді 2018 року склала 9161 грн, це +22,49% за рік. Приріст реальної середньої зарплати з врахуванням інфляції склав 11,4% за рік. Регіони з найбільшими середніми зарплатами: Київ – 13897 грн; Донецька обл. – 9977 грн; Київська обл. - 9447 грн", – підкреслив Компанієць.

Він пояснив, що в Чернівецькій області за місяць зросли зарплати більш ніж на 5%, в зв'язку з чим регіон вийшов з рейтингу аутсайдерів.

Регіони з найменшими середніми зарплатами:

1) Чернігівська обл. - 7221 грн;

2) Херсонська обл - 7234 грн;

3) Кіровоградська обл. - 7391 грн.

Аналітик уточнив, що в Україні найбільше заробляють співробітники сфер фінансової та страхової діяльності, інформації та телекомунікацій, держуправління і оборони та обов'язкового соціального страхування.

Найбільша середня зарплата за видами економічної діяльності:

1) Фінансова та страхова діяльність - 16479 грн;

2) Інформація та телекомунікації - 15 Ціна: 172 грн;

3) Державне управління і оборона; обов'язкове соціальне страхування - 13 440 грн.

У свою чергу самими обділеними пологами діяльності в розряді середньої зарплати залишилися сфери організації харчування, охорони здоров'я та освіти.

Найменша середня зарплата за видами економічної діяльності:

1) Тимчасове розміщення та організація харчування - 5910 грн;

2) Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги - 5997 грн;

3) Освіта - 6938 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 грудня підвищили мінімальний розмір пенсії з 1435 до 1497 гривень громадянам, розмір виплат яких залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.