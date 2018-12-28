МоваЯзык
Реєстрація
СвітСпорт

/Банки і фінанси

В Україні зросла середня зарплата: кому пощастило найбільше

3.1тЧитати матеріал російською

В Україні за рік на 22,49% зросла середня зарплата – станом на листопад вона склала 9161 гривень.

Про це в Facebook розповів керуючий приватного інвестиційного фонду на фондовому ринку США Володимир Компанієць, надавши рейтинги.

"Середня зарплата в Україні в листопаді 2018 року склала 9161 грн, це +22,49% за рік. Приріст реальної середньої зарплати з врахуванням інфляції склав 11,4% за рік. Регіони з найбільшими середніми зарплатами: Київ – 13897 грн; Донецька обл. – 9977 грн; Київська обл. - 9447 грн", – підкреслив Компанієць.

Новини
''Швидше, ніж комуналка'': у Мінсоці похвалилися зростанням зарплат
В Україні зросла середня зарплата: кому пощастило найбільше

Він пояснив, що в Чернівецькій області за місяць зросли зарплати більш ніж на 5%, в зв'язку з чим регіон вийшов з рейтингу аутсайдерів.

Регіони з найменшими середніми зарплатами:

1) Чернігівська обл. - 7221 грн;

2) Херсонська обл - 7234 грн;

3) Кіровоградська обл. - 7391 грн.

Аналітик уточнив, що в Україні найбільше заробляють співробітники сфер фінансової та страхової діяльності, інформації та телекомунікацій, держуправління і оборони та обов'язкового соціального страхування.

В Україні зросла середня зарплата: кому пощастило найбільше

Найбільша середня зарплата за видами економічної діяльності:

1) Фінансова та страхова діяльність - 16479 грн;

2) Інформація та телекомунікації - 15 Ціна: 172 грн;

3) Державне управління і оборона; обов'язкове соціальне страхування - 13 440 грн.

В Україні зросла середня зарплата: кому пощастило найбільше

У свою чергу самими обділеними пологами діяльності в розряді середньої зарплати залишилися сфери організації харчування, охорони здоров'я та освіти.

Найменша середня зарплата за видами економічної діяльності:

1) Тимчасове розміщення та організація харчування - 5910 грн;

2) Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги - 5997 грн;

3) Освіта - 6938 грн.

В Україні зросла середня зарплата: кому пощастило найбільше

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 грудня підвищили мінімальний розмір пенсії з 1435 до 1497 гривень громадянам, розмір виплат яких залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Читайте всі новини по темі "Зарплати в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Зарплати в Україні
Особа
Володимир Компанієць
Місце
Україна
Тег
зарплата
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
4
0
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ти Юджин
Ти Юджин
что ж вы гниды все брешете. да вы уроды даже на уровень януковича у вышли.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
rercjd Micha
rercjd Micha
Если даже эта информация правдива, то показательно то, что в этой гонке зарплат нет места работникам промышленности и сел. хоз-ва, а значит Украина не увеличивает свой ВВП, свою экономику! СУГС!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Семёнов Александр
Семёнов Александр
Турецкоподданные украйинци , от богатств не знают куда уже и деваться !!! Все по10 тыс. гривень получают . Правда это всё только в фантазиях гройсманов
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги