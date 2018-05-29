В Україні можуть різко подешевшати іномарки: що змінюють

У Верховній Раді України зареєстровано проект закону щодо лібералізації умов ввезення на територію України старих автомобілів. Зазначеними змінами ставки акцизного податку встановлюються в залежності від робочого об'єму циліндрів двигуна незалежно від року випуску транспортного засобу.

Про це повідомляє прес-служба парламенту. Передбачається, що зниження акцизного податку у свою чергу призведе до зниження суми ПДВ, оскільки база його нарахування враховує також суму нарахованого акцизу.

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Законопроект передбачає внесення змін до Податкового кодексу України, якими знижуються ставки акцизного податку на експлуатовані транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2200 куб. см та на транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем).

Визначені законопроектом умови пропонується поширити на вже завезені з території країн ЄС автомобілі, за умови здійснення їхньої першої реєстрації протягом 3 місяців з моменту набуття чинності закону.

На сьогодні лише за офіційною статистикою таких автомобілів в Україні - близько 2 млн. За умови офіційного розмитнення експлуатованого автомобіля з ЄС його кінцева вартість в середньому зростає більш удвічі.

Зазначається, що скасування ввізного мита здатне знизити вартість таких автомобілів незначною мірою, тоді як головним фактором, що впливає на зростання вартості, є неадекватні розміри акцизного податку на експлуатовані автомобілі, які в десятки разів перевищують відповідні ставки для нових автомобілів з аналогічним робочим об'ємом циліндрів двигуна.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, власники автомобілів з іноземною реєстрацією готові до офіційного розмитнення, якщо Верховна Рада внесе зміни до закону.