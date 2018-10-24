В Україні банки масово закривають відділення: аналітик розповів, чого чекати клієнтам

В Україні всього за півроку банки закрили 700 відділень. Уже в найближчому майбутньому їх місце повністю займуть мобільні додатки і онлайн-банкінг.

Про це OBOZREVATEL розповів фінансовий аналітик Володимир Мазуренко. "Віртуальна банківська карта - майбутнє. Кому потрібен пластик - зможе його отримувати. Але навіщо і кому він буде потрібен, якщо людина звикне оплачувати покупки своїм телефоном. Звичайно, не думаю, що це станеться якось радикально швидко. У нас поки що є люди, які отримують зарплату, пенсію й одразу йдуть до банкомату - все знімають. Бояться щось втратити або що не зможуть чомусь заплатити картою", - розповідає Мазуренко.

Вже зараз по всьому світу з'являються банки без єдиного відділення, а один із українських банків пропонує фізичним особам-підприємцям оформити карту просто у себе вдома і отримати її за допомогою кур'єра. Тобто якщо карти і потрібні будуть, для їх оформлення нікуди ходити не доведеться.

Карткові розрахунки - перший етап переходу до безготівкових взаємин між фізичними особами. На цьому етапі відбулася "оцифровка" грошових купюр: замість "пачки" паперових грошей людина отримує більш зручний матеріальний еквівалент. На наступному етапі матеріальний еквівалент грошей замінять на безготівковий інструмент - розрахунки з одного рахунку на інший. І тоді вже банківські карти не знадобляться.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні близько 18 банків, за даними Нацбанку, працюють за "нежиттєздатною" моделлю. При цьому 8 фінансових установ не пройшли стрес-тести. Водночас серед найнадійніших банків - фінустанови з іноземним капіталом.