Українцям доведеться розщедритися, а банки опиняться під ударом: аналітик про кредитний реєстр

В Україні запускають кредитний реєстр Національного банку, до якого потраплять дані про великих боржників всіх українських банків. В результаті банкірам доведеться вже на початку 2019 року шукати гроші на докапіталізацію, а українцям - шукати гроші на погашення позик.

Про це у своєму блозі на OBOZREVATEL написав фінансовий консультант Василь Невмержицький.

"Методів боротьби з цією напастю у банків не так багато. Звісно, в першу чергу фінансисти спробують використовувати своє право підтверджувати занижену оцінку розміру кредитного ризику власним "судженням". Однак чи будуть працювати ці відписки, з огляду на пряму законодавчу вимогу враховувати дані з реєстру - велике питання. Так чи інакше, чи приймати суб'єктивну думку банкірів - вирішує Нацбанк", - пише експерт.

На думку експерта, у частини боржників зажадають повністю погасити позику. А щоб мотивувати, запропонують в разі відмови підняти кредитну ставку, урізати ліміти з поновлюваних ліній тощо.

"Мета проста - за будь-яку ціну уникнути доформування резервів. Ті банки, які мають під рукою факторингову компанію, почнуть"продавати" їм хороші-погані кредити, щоб розчистити портфелі. А ось знайти покупця на стороні на такі позики, швидше за все, не вийде", - прогнозує Невмержицький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вирішили створити кредитний реєстр НБУ. Всі українські банки мають поповнювати єдину базу, якою керуватиме регулятор. До списку потраплять усі боржники, які не повернули як мінімум 372 300 грн (100 мінімальних зарплат). До реєстру внесуть ПІБ, дату народження, ІПН, інформацію про кредит, вид діяльності боржника, розмір прострочення, інформацію про пов'язаних з банком осіб, приналежність боржника до пов'язаних контрагентів тощо. Перед тим, як видавати кредит, фінансова установа повинна перевірити, чи є інформація на їхнього потенційного клієнта в єдиному реєстрі.