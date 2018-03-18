У Світовому банку розповіли, як фінустанови обманюють українців

Глава представництва Світового банку (СБ) в Білорусі, Молдові та Україні Сату Кахконен розповіла, як українські банки обманюють своїх клієнтів і забирають собі їхні гроші.

Як вона заявила в інтерв'ю НВ, звичайні люди можливо навіть не усвідомлюють масштаби шахрайства в банківській сфері.

"Були ті, хто збирав депозити у людей і клав ці гроші собі в кишеню або видавав у вигляді кредитів власним компаніям і пов'язаним особам. Значна частина цих грошей осіла на Кіпрі і в офшорах", - сказала вона.

Кахконен підкреслює, що зараз важливо зробити так, щоб банки вели свій бізнес чесно, кредитували домогосподарства і компанії за розумними ставками.

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"Частка поганих кредитів в Україні становить більше половини від загального портфеля. А це призводить до того, що банки не підвищують свої кредитні ставки, так як ризики неповернення великі. Тому рівень закредитованості приватного сектора дуже низький. Ми тісно співпрацюємо з Національним банком і Міністерством фінансів, щоб вирішити проблему поганих кредитів", - пояснила вона.

Вона зазначила, що Фонду гарантування вкладів передані значні активи, за допомогою яких можна повернути гроші в систему.

Як повідомляв "Обозреватель", банкам заборонили налічувати відсотки за виграними кредитами.