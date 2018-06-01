У МВФ написали Гройсману лист: траншу може не бути

МВФ попередив Україну про можливий зрив чергового траншу в зв'язку з тим, що Фонд вкрай незадоволений останніми рішеннями уряду щодо повноважень Мінфіну та підпорядкування ДФС.

Про це повідомляє "Ліга" з посиланням на лист глави місії МВФ в Україні Рона ван Рудена до українського уряду.

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У листі йдеться про два рішення прийняті на закритій частині засідання Кабміну України тиждень тому. У Фонді зазначають, що цим Україна порушує зобов'язання, взяті під час отримання попереднього траншу від МВФ. Йдеться про ще не оприлюднені постанови уряду про позбавлення Мінфіну повноважень щодо затвердження фінансових документів уряду.

У прес-службі прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана спростовують інформацію про прийняті рішення. Там стверджують, що на закритому засіданні піднімалося питання застосування принципу "мовчазної згоди" в тих випадках, коли Мінфін затягує узгодження питань з розгляду актів законодавства, які вносяться на розгляд Кабміну. "Діючі норми говорять про те, що якщо такі питання виносяться на голосування в Кабміні, за винятком мовчазної згоди, то Мінфін залишається при своїх правах", - повідомила прес-служба Гройсмана.

У свою чергу міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що такі рішення Кабміну вже були підготовлені і отримані Мінфіном. "Уряд поки не хоче оприлюднювати ці рішення. Для країни це був би великий удар і погрожував зривом програми МВФ", - сказав міністр на зустрічі з підприємцями і пресою.

На даний момент ні Мінфін, ні апарат Кабміну не оприлюднили проекти постанов про зміну регламенту уряду, де пропонується позбавити Мінфін повноважень затверджувати фінансові документи, а також вивести УКРІНФОРМ з-під управління Мінфіну. "Якщо їх все ж опублікують Мінфін буде оскаржувати обидва рішення. Але я впевнений, що Кабмін не піде на такий крок", - зазначив Данилюк.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Україні без Міжнародного валютного фонду (МВФ) буде складно отримати доступ до ринків капіталу, залучити кредити на зовнішніх ринках. Крім того, є ризики розгортання торгових воїн, що може ще сильніше вдарити по українській економіці.

Президент України Петро Порошенко висловив надію на продовження співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, зазначивши при цьому, що в сфері співробітництва України з МВФ склалася унікальна ситуація.