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У Міноборони не змогли порахувати, скільки коштує парад

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Міністерство оборони не знає, скільки державному бюджету обійдеться підготовка і проведення параду до Дня Незалежності в Києві.

Як розповів в коментарі "Українській правді" начальник відділу зв'язків зі ЗМІ Міноборони Олександр Мотузяник, відомство не виділяло додаткових коштів.

"Цих коштів ніхто не рахував... Скільки пішло коштів на паливно-мастильні матеріали, на відрядження військових, на їх проживання, на форму... такої інформації у нас немає", - сказав він.

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Спікер пояснив, що в проведенні параду задіяно багато структур і кожна вносить частку за власним кошторисом.

Відзначимо, що 17 серпня на засіданні Кабміну затвердили розпорядження плану заходів на День Незалежності "за рахунок і в межах видатків державного та місцевих бюджетів, а також за рахунок інших не заборонених законодавством джерел фінансування".

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Як писав OBOZREVATEL, киян зачарувала репетиція святкового параду, яка пройшла 20 серпня. У ній брала участь різна техніка і понад 4000 українських військовослужбовців.

Читайте всі новини по темі "Військовий парад у Києві" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Військовий парад у Києві
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
Міністерство оборони України
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Русский Солдат
Русский Солдат
Сколько стоят полтора часа позора? Да какая разница, хохлам не привыкать.
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