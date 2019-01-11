У 5 разів більше траншів МВФ: скільки Україна заплатить за борги в 2019-му

Україна в 2019 році повинна витратити на обслуговування і погашення зовнішніх боргів $14,2 млрд. Пік виплат за кредитами триватиме до 2021 року.
Про це йдеться в огляді, опублікованому міністерством фінансів. Так, у цьому році Україна повинна витратити на борг 417,4 млрд грн (або $14,2 млрд). Ця сума дорівнює 40% усієї дохідної частини бюджету. Водночас сума двох траншів від МВФ цьогорік становитиме усього $2,6 млрд. Повернути доведеться у п'ять разів більше.
Водночас у розрахунках не враховуються виплати за "умовними зобов'язаннями". Так, ще наприкінці 2015-го Україна реструктуризувала зовнішній борг. Тобто старий борг перерахували, частину (приблизно 20-25%) перевели в "умовні зобов'язання" (VRI). Ці гроші потрібно виплачувати тільки за певних умов. Керівник приватного інвестиційного фонду на фондовому ринку США Володимир Компанієць впевнений, що ці обставини настануть уже в цьому році.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України від 23 листопада 2018-го прийняла у другому читанні і за основу законопроект про державний бюджет України на 2019 рік. Інфляція становитиме 7,5%, а динаміка ВВП — приблизно 3%.
Крім того, парламент проголосував за зміни у Податковий кодекс, згідно з якими з 1 липня 2019 року ще на 9% підвищать акциз на цигарки, введуть плату ПДВ на поштові посилки з-за кордону, якщо їхня вартість перевищує €100, переглянуть деякі ставки і податки.
7 грудня президент України Петро Порошенко підписав закон про державний бюджет України на 2019 рік.
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