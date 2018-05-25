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Трійця-2018: як працюватимуть банки і банкомати в Україні

1.8тЧитати новину російською

Національний банк України пояснив, як будуть працювати банки України під час святкування Трійці.

Як відзначили в прес-службі регулятора, 26, 27 і 28 травня 2018 року є вихідними днями.

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"Напередодні свят Національний банк України нагадує про регламент роботи банківської системи України в зв'язку з перенесенням робочих днів у 2018 році. Так, 26, 27 і 28 травня 2018 року є вихідними днями", - йдеться в повідомленні.

Банки мають повідомити клієнтам про власний режим роботи в зазначені дні, а також організувати роботу щодо своєчасної виплати пенсій, соціальних доплат, інших грошових виплат і забезпечити безперебійну роботу банкоматів, обмінних пунктів і організувати їх підкріплення готівкою різних номіналів.

Календар робочих днів банківської системи України на 2018 рік

прес-служба НБУ

Раніше OBOZREVATEL публікував календар вихідних днів на травень 2018 року.

Також повідомлялося, що в 2018 році День Святої Трійці випадає на 27 травня. В Україні вона вважається святковим днем, тому понеділок, 28 травня, наступного за нею, буде вихідним. Це свято не має фіксованої дати - вона обчислюється, виходячи з дати Пасхи, яка, в свою чергу, також не є фіксованою.

Читайте всі новини по темі "Банківська система" на сайті "Обозреватель".

Тема
Банківська система
Місце
Україна
Об'єкти
вихіднісвята-2018
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