Сюрприз від ЖКГ: на українців чекають "обтяжені" платіжки і "борги" сусідів

Найближчим часом на українців чекає черговий стрибок тарифів на комунальні послуги. Подорожчання газу призведе до підвищення цін на гарячу воду і тепло.

Як писав в матеріалі OBOZREVATEL, найбільше доведеться платити тим, хто живе в "хрущовках" і з несумлінними сусідами.

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У Мінфіні пояснили, що буде з тарифом на газ для населення

Цього року опалювальний сезон може стати рекордно дорогим для українців. У тарифі на тепло 70% займає енергоресурс. Якщо блакитне паливо додасть у ціні 10%, то опалення може подорожчати на 4,5%. Якщо газ подорожчає на 30%, то тариф на тепло зросте на 13,5%. З огляду на зростання заробітних плат, поетапну девальвацію гривні, збільшення цін на імпортний газ, уникнути зростання цін на комуналку українцям не вдасться.

"Хрущовки"

Найбільше за опалення доведеться платити мешканцям "хрущовок". Як розповідає експерт в сфері нерухомості Лариса Ставинога, всі старі панельні будинки не відповідають сучасним вимогам енергоефективності.

Новобудови

Однак, проблеми можуть виникнути і в новобудовах. Так, відповідно до закону "Про комерційний облік комунальних послуг", платіжки мають розраховувати грунтуючись на показниках будинкового лічильника. Якщо частина квартир встановили лічильники, а інші - ні, вартість опалення місць загального користування, за які платять і перші, і другі, штучно завищуватиметься. Якщо ж мешканці в квартирах з тепловими регуляторами ставлять опалення на "0", опалюються вони за рахунок тепла, яке через стіни переходить від сусідів і місць загального користування. В такому випадку також доводиться платити за сусіда.

Магніти

Загальнобудинкові втрати води, відповідно до чинного закону, діляться на всіх мешканців будинку. Тобто, якщо сусід приховує реальні показники свого квартирного лічильника, то за воду, яку він насправді використав, заплатять всі мешканці будинку. "Різницю між показаннями будинкового лічильника та сумою показань квартирних лічильників буде пропорційно розподілено між усіма споживачами в багатоквартирному будинку. Якщо, наприклад, гаряча вода вилилася через діряву трубу, або хтось із сусідів" відмотує "лічильник - за це, в зрештою, доведеться заплатити всім", - пояснюють в уряді.

Лічильник на газ

Згідно із законом газові лічильники мають встановлюватися в квартирах, проте, деякі постачальники встановили один лічильник на весь будинок. Показання такого лічильника ділять на всіх прописаних в будинку мешканців. І якщо в одній квартирі прописана, наприклад, тільки бабуся, але з нею живуть троє онуків, то платити за газ вони будуть за одну людину, а витрачати в чотири рази більше. Різницю між спожитим і оплаченим блакитним паливом компенсують всі сусіди.

Що подорожчає

Тарифи на комунальні послуги пов'язані між собою. Так, якщо підняти вартість електроенергії, то збільшаться ціни на холодну і гарячу воду. Якщо ж підвищити тариф на газ, то пропорційно подорожчають опалення та гаряча вода.

На даний момент вартість комунальних послуг розраховують самі підприємства. Свої розрахунки вони направляють в НКРЕКУ, там їх перевіряють і затверджують. Виняток - тариф на блакитне паливо. Вартість газу в Україні визначає Кабінет міністрів.

Для прикладу: якщо газ подорожчає на 14%, то в Києві вартість опалення в квартирі площею 40 квадратних метрів може подорожчати з 2337 до 2664 грн, гаряча вода з 367 до 441 грн, а газ - з 70 до 79 грн. При розрахунку використовувалися нормативи споживання для сім'ї з трьох осіб.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що як підрахували в Рахунковій палаті , приблизно 40% тепла витрачається в будинках даремно. Тобто Гкал надійшли в будинок, але потім "загубилися" в самому будинку через погано утеплені стіни, діряві вікона і т.ін. Але платити доводиться і за те тепло, яке використовували, і за те, що втратили.