Субсидія по-новому: українців повірятимуть в три етапи

У зв'язку з монетизацією субсидій в Україні буде введено систему перевірок субсидіантів.

Як писав в матеріалі OBOZREVATEL, Міністерство фінансів пропонує ввести триетапний контроль - при оформленні субсидії, під час отримання допомоги і після того, як субсидію забрали. Знайшли порушення - використану знижку повертають до бюджету.

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Революція з субсидіями: українцям приготували нову програму

В Міністерстві соціальної політики пропонують, щоб додому до отримувачів субсидій приходити соціальні інспектори, які будуть оцінювати рівень матеріального добробуту субсидіантів.

Примітно, що на посиленні перевірок субсидіантів наполягають міжнародні кредитори, бо Україна витрачає на субсидії рекордну у своїй історії суму - понад 70 млрд грн на рік.

Витрати на програму ростуть щорічно і після підвищення тарифів можуть збільшитися ще на 27 млрд грн (за умови підвищення тарифу на газ до рівня імпортного паритету, подорожчання гарячої води і опалення).

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні субсидії на оплату житлово-комунальних послуг будуть отримувати тільки сумлінні платники спожитої послуги. Житлова субсидія призначається з початку опалювального (неопалювального) сезону за умови документального підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію або оскарження заборгованості в судовому порядку. При наявності заборгованості за спожиті послуги більш ніж за 2 місяці субсидія на електроенергію не буде нараховуватися.

Українців, які отримують субсидії, будуть відвідувати інспектора, які будуть оцінювати матеріальний добробут субсидіантів.