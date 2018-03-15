Субсидії в Україні: що готують для "мертвих душ"

Рішення Кабінету міністрів про створення в Україні єдиного державного реєстру одержувачів субсидій допоможе навести лад в питанні отримання соцдопомоги від держави "мертвими душами" і тими, хто її не заслуговує.

Про це в ефірі ObozTV заявив економічний аналітик Борис Кушнірук.

"Там мова йде про субсидії на сплату житлово-комунальних послуг, але взагалі-то ми не знаємо, хто у нас отримує інші форми соціальної допомоги. Цифра гуляє від 13-15 млн до 20 млн громадян. У нас ніхто в країні не має реального уявлення, скільки у нас одержувачів цієї соціальної допомоги і чи дійсно вони її потребують, і чи немає там "мертвих душ". На жаль, проблема полягає в тому, що все це розбито по різних реєстрів, воно децентралізовано знаходиться на місцях і це створює можливості для появи "мертвих душ", - зазначив він.

Крім того, на думку експерта, в майбутньому можна буде виключити можливість отримання субсидій громадянами, які не повинні б були їх отримувати.

"Для мене таким красномовним прикладом є історія з власниками "євроблях". Люди не заплатили податки при ввезенні авто, враховуючи, що вони формально не купували це авто, то на них не поширюється норма про те, що якщо більше 50 тисяч витрат на протязі року одним платежем, то в цьому випадку вони не мають права на субсидії. Вони можуть приїхати на своїй "євроблясі", вибачте, і оформити субсидії", - підкреслив експерт.

За словами Кушнірука, тому потреба в такому реєстрі величезна.

"Він повинен бути єдиним, в ньому має перевірятися, чи жива людина, чи має ця людина або родина право претендувати на отримання соціальної допомоги", - підсумував економіст.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Міністерство фінансів завершило процес підготовки змін до постанови Кабінету міністрів про повну монетизацію пільг і субсидій по платі за утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території та вивезення сміття.