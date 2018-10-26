Справа про розкрадання $20 млн "Ощадбанку": заарештований син нардепа вийшов під заставу

Cина депутата Верховної Ради Станіслава Березкіна Максима, якого підозрюють у причетності до розкрадання 20 млн доларів кредиту "Ощадбанку", залишили під вартою і встановили йому заставу 5 млн гривень.

Запобіжний захід обрав Солом'янський районний суд Києва, повідомив "Українським Новинам" представник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що таке рішення суд прийняв 25 жовтня, а 26 жовтня стало відомо, що за п'ятьох заарештованих у справі, в тому числі і Березкіна, внесли заставу. Про це повідомляє "УП" із посиланням на лист юридичної компанії "EQUITY".

"26 жовтня 2018 року відповідні суми застав уже оплачені. Ми очікуємо, що клієнти компанії вийдуть на свободу вже найближчим часом", — йдеться у листі.

У той же час в листі адвокати заявили, що домоглися зменшення застав для шести своїх підзахисних: керівнику ЗАТ "Креатив", двом працівникам ПАТ "Креатив Груп", колишньому головному бухгалтеру Групи компаній "Креатив", колишньому директору ТОВ "ЗМЖ", колишньому акціонеру групи компаній "Креатив" Максиму Березкіну.

Як вдалося встановити, мова йде про керівника ЗАТ "Креатив" — Олександра Бойка, двох працівників — Оксану Сікорську та Віталія Пустовіта, колишнього головного бухгалтера Тетяну Слюсаренко, колишнього директора ТОВ "ЗМЖ" Сергія Тимченка.

Максим Березкін "Латифундист"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше НАБУ і САП затримали сина і брата депутата Березкіна за підозрою у причетності до розкрадання 20 млн доларів кредиту "Ощадбанку". 23 жовтня САП повідомила: щодо одного з народних депутатів відкрито кримінальне провадження за фактом виведення $20 млн із державного банку.

25 жовтня заарештували заступника голови правління "Ощадбанку" Ірину Земцову, яку підозрюють у причетності до заволодіння 20 мільйонами доларів. Сума застави, яку вона внесла, становить 7 млн ​​грн.