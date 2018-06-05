Що в Україні краще, ніж в ЄС: з'явився важливий сигнал для Європи

В Європейському Союзі - хороші часи. ВВП збільшується, в той час як ціни в країнах з розвиненою економікою практично не змінюються. Поступово відроджується кредитування в банках. В цілому, як говориться у звіті МВФ, Європа продовжує активно рости. Однак, якщо найближчим часом нічого не змінювати, ситуація може кардинально зіпсуватися, впевнені провідні економісти. Заробітні плати в ЄС зростають вкрай повільно, безробіття залишається на високому рівні. До того ж ситуацію ускладнює демографічна криза.

Для Східної Європи, в тому числі і України, експерти прогнозують більш високий зріст. Крім того, згідно з прогнозами аналітиків Світового економічного форуму, в найближчі роки буде дорожчати сировина. А разом з ними і експортні виручки України.

OBOZREVATEL вивчив звіт МВФ "Управління підйомом в невизначені терміни", доповідь ВЕФ і з'ясував, що в українській економіці краще, ніж в ЄС.

У чому Україна краще ЄС

Зарплати зростають швидше. В Україні за минулий рік середня зарплата в доларах виросла приблизно на 30%, а в гривнях - майже на 25%. Якщо від цієї суми відняти інфляцію, то зростання складе близько 12,5%. У той же час в Польщі номінальне зростання заробітної плати за рік склало близько 3%. У розвинених країнах ЄС цей показник може бути ще нижче.

Польська середня зарплата з 2014 року зросла приблизно на 18%. Цей показник вважається одним з найвищих в країнах ЄС. У той же час в Україні за аналогічний період заробітна плата зросла майже в два рази.

"Інфляція і зростання заробітної плати, як і раніше стримуються в більшості країн з розвиненою економікою і, за прогнозами, будуть рости поступово, з огляду на слабкість ринків праці", - йдеться в звіті МВФ. Крім того, у багатьох країнах ЄС, наприклад, в Італії, офіційний рівень безробіття вищий за український.

Правда, варто враховувати, що з іншого боку і зростання цін в Європейському Союзі коливається в межах всього лише декілька відсотків. У країнах, що розвиваються ринками, в тому числі України, швидке зростання доходів частково пояснюється і високою інфляцією. Однак, останнім часом, навіть за вирахуванням інфляції, українські зарплати ростуть приблизно на 12% в рік. У багатьох країнах ЄС цей показник може знаходиться на рівні 1%.

Динаміка ВВП. Економіка України в минулому році додала близько 3,1%. В цілому зростання в Європі склало 2,8%, а в страх ЄС - 2,5%. І якщо для України таке зростання недостатньо, то в Європейському Союзі динаміка ВВП в 2,5% - один з кращих за останні 10 років показників. У перспективі, згідно з прогнозами МВФ і Кабміну, український ВВП може вийти на динаміку в 6% на рік. У той час як в ЄС, згідно з прогнозами, динаміка буде поступово повертатися до рівня близько 2% на рік. Правда, тут варто враховувати, що з такими темпами України знадобляться десятиліття, щоб наздогнати країни-ЄС, навіть якщо ті зовсім перестануть рости.

Освічена і дешева робоча сила. Рівень заробітних плат в Європейському Союзі на порядок вищі за українські. При цьому в рейтингах за рівнем освіти, підготовленості технічних кадрів Україна займає лідируючі позиції. Відкривати своє виробництво в ЄС дорого, а ось створити підприємство в Україні, а після експортувати товари в тому числі в країни ЄС, - вигідно. Щодо дешева і освічена робоча сила - одна з головних конкурентних переваг України.

Правда, зараз, як говориться у звіті МВФ, спостерігається значна міграція до Польщі. Українці замість того, щоб працювати на власну економіку, їдуть до сусідньої держави заради більш високих заробітних плат.

Швидко заробити на депозитах. В Україні одні з найдорожчих в Європі кредити, але і ставки по депозитах в десятки разів вище, ніж в ЄС. У деяких країнах Європейського Союзу встановлені негативні депозитні ставки. Тобто за розміщення коштів в банках доводиться платити. В Україні ж на цьому можна заробити близько 15-16% річних. Цей заробіток не просто повністю покриє інфляцію, але і дозволить примножити свої заощадження.

Що чекає ЄС: важливий сигнал від МВФ

Незважаючи на хороші час, Європейському Союзу необхідно проводити структурні реформи, впевнені в МВФ. Якщо в Центральній і Східній Європі економіка швидко розвивається, а заробітна плата динамічно зростає, в розвинених країнах ЄС спостерігається практично стагнація.

"В Європі триває високий зріст, але останні показники свідчать про деяке уповільнення динаміки. Середньострокові економічні перспективи є менш райдужними, тому директивні органи повинні скористатися даними моментом, щоб знизити дефіцити і борг і просунутися вперед у проведенні реформ для підвищення продуктивності економіки", - пише в звіті директор Європейського департаменту МВФ Пол Томсен.

Базовий прогноз для ЄС - сприятливий. Економіка буде повільно рости, а ось для значного підвищення заробітних плат знадобиться більш тривалий час. Проте провідні економісти називають і цілий ряд ризиків: стійке зниження цін на акції на фондовому ринку може привести до більш низького зросту і інфляції. Низькі ставки центральних банків (вони знаходяться на рівні 0%, в Україні - 17%) стримують політику фінансових установ, відзначають в МВФ.

"За межами найближчих декількох років економічне зростання в Європі не буде значно прискорюватися. Саме тому МВФ рекомендує проводити реформи, щоб зробити економіку більш продуктивною, в тому числі за допомогою масштабних реформ ринків праці", - йдеться в звіті.