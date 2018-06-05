Що буде з курсом біткоіна: прогноз аналітиків

Найближчим часом на ринку криптовалют будуть переважати позитивні настрої, на тлі чого найбільші за рівнем капіталізації валюти продемонструють зростання.

Такий прогноз озвучили аналітики ГК FOREX CLUB, зазначивши, що курс Bitcoin на поточному тижні може зміцнитися на позначці 7900 дол.

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Ціна на біткоіни зросла

За останню добу Bitcoin виріс до 7648,17 доларів при обсязі ринкової капіталізації 130,58 млрд дол. Ethereum підвищився в ціні на 4,3% до 610,64 дол. Капіталізація Ethereum - 60,976 млрд дол. Litecoin подорожчав на 1,9% до 123,50 дол. капіталізація Litecoin - 7,017 млрд дол. Загальна ринкова капіталізація криптовалют становить 354,354 млрд дол.

На фондовому ринку США ситуація нестабільна і різноспрямована. Індекс Dow Jones втратив в ціні 0,48% і завершив п'ятничні торги вартістю 24635,21 дол. Індекс Standart & Poors торгується на позначці 2734,62 дол. Індекс технологічного сектора Nasdaq виріс на 1,55% до 7554,33 дол. На поточному тижні можливе загальне погіршення ситуації на фондовому ринку США, як результат політики США в питанні мит на імпорт алюмінію. Відповідні дії з боку Мексики, Канади і країн-членів ЄС можуть зробити негативний вплив на економіку країни і кон'юнктуру ринку.

Пара ERU/USD за тиждень зміцнилася на 0,09% до 1,1660. Новина про те, що італійські популісти мають намір відновити коаліцію дещо стабілізувала ситуацію в зоні ЄС, тим самим вплинувши на зростання пари євро/долар. Адміністрація США заявила про введення мит на імпорт алюмінію щодо Мексики, Канади і Європи. Розвиток економічних взаємовідносин між США і вищезгаданими країнами, а також Китаєм і Північною Кореєю визначать напрямок тренда валютної пари. Можна очікувати зростання курсу пари до рівня 1,18 і відкат до рівня підтримки на позначці 1,16.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що курс біткоіни опустився до рекордної позначки.

На думку експертів курс Bitcoin може втратити в ціні до 10% .

У МВФ заявили, що банки повинні пропонувати "кращі" валютні курси , щоб запобігти потенційну конкуренцію з криптовалюта.