Рубль під забороною: експерт назвав наступний крок України

Україна, визнаючи Росії агресором на законодавчому рівні, повинна заборонити у себе обіг російського рубля.

Про це заявив в ефірі ObozTV експерт з міжнародних питань Геннадій Друзенко, коментуючи заборону на російські купюри із зображенням анексованого Криму.

На думку Друзенка, заборонити оборот рубля треба було б, як мінімум, у готівковому вигляді.

Експерт зазначив, що, незважаючи на війну, товарообіг з Росією в України "росте як на дріжджах". При цьому заборонити розрахунки в рублях "технічно можливо".

"Чому б не торгувати через долари? У нас же не ходять, умовно кажучи, угорські форинти. Але в будь-якому кіоску в Києві можна обміняти рублі на гривні", - зазначив він.

"Думаю, що це погано як мінімум з моральної точки зору - з уже законодавчо закріпленою агресією, зі щоденними смертями військових і цивільних, в яких українські можновладці звинувачують Росію. Якщо сказали "А", було б добре сказати "Б" і "В". Не бачу жодних причин, щоб як перший крок не зупинити обіг готівкового рубля", - уклав експерт.

Як повідомляв ObozTV, раніше економічний експерт Віталій Кузьмін назвав критичний для Росії курс рубля.

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