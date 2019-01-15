Рейтинг українських банків: кому можна довіряти

В Україні за останні кілька років після масштабної чистки фінансового сектора закрився кожен другий банк. Серед тих, що лишилися: великі гравці і ті, хто ризикує закритися в найближчій перспективі.

OBOZREVATEL разом із журналом "Рейтинг. Бізнес в офіційних цифрах" склав список найнадійніших українських банків. До нього потрапили найбільші фінустанови.

До трійки найнадійніших банків України потрапили фінансові установи з капіталом з Австрії, Польщі та Німеччини. Вони засвідчили найкращі результати за критеріями: обсяг сплачених податків з прибутку клієнтів за депозитами, виконання економічних нормативів НБУ та кредитні ризики (нормативи Н7 та Н9).

На четвертому місці "А-Банк", а п'ятірку лідерів замикає найбільший державний "Приват". Останній поступився своїм конкурентом в першу чергу через порушення одного економічного нормативу НБУ (довга відкрита валютна позиція).

Як рахували

Позиція в рейтингу визначалася 4-ма показниками і 3-ма критеріями: обсяг сплаченого податку на прибуток за депозитами (зокрема характеризує обсяг залучених коштів і розмір банку), виконання економічних нормативів НБУ станом на 1 грудня 2018 року (визначає, чи є у банку економічні проблеми) та кредитні ризики (нормативи Н7 та Н9).

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За найкраще виконання нормативу Н7 та Н9 в сумі банки могли отримати 33,33 бали (з показниками від 0 до 10%). Оцінка знижувалася пропорційно до показника нормативу (від 25% — 0 балів). Таку ж максимальну оцінку отримав банк, який заплатив найбільший податок з прибутку клієнтів за депозитними програмами. Бал скорочувався пропорційно до позиції у списку банків за рівнем сплаченого податку. Водночас ті фінансові установи, які порушували нормативи НБУ, навпаки — отримали негативний бал (мінус 33,3 бала). Оцінка також змінювалася пропорційно до кількості порушених норм.

Рейтинг (банк і оцінка):

1. "ПРОКРЕДИТ БАНК" 61,2

2. "КРЕДОБАНК" 59,8

3. "Райффайзен Банк Аваль" 59,7

4. "А - БАНК" 58,5

5. ПриватБанк 58,3

6. "Ідея Банк" 57,7

7. "ТАСкомбанк" 51,8

8. "Креді Агріколь" 50,6

9. "БАНК ВОСТОК" 49,7

10. "Львів" 47,9

11. "УНІВЕРСАЛ БАНК" 47,4

12. "Піреус" 47,1

13. "ЮНЕКС БАНК" 46,6

14. "Сбербанк" 45,9

15. "ОЩАДБАНК" 45,4

16. "ПРАВЕКС БАНК" 44,7

17. "АРКАДА" 42,8

18. "Оксі Банк" 42,5

19. "АЛЬФА-БАНК" 40,8

20. "УКРСОЦБАНК" 38,5

21. "ОТП БАНК" 38

22. "РАДАБАНК" 37,8

23. "Конкорд" 37,4

24. "УкрСиббанк" 36,3

25. "УКРГАЗБАНК" 36,2

26. "БАНК АЛЬЯНС" 35,5

27. "Укрексімбанк" 31,6

28. ПУМБ 31,1

29. "ГРАНТ" 29,9

30. "Земельний капітал" 27,6

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