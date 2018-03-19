ГФС продолжает удивлять страну своими аппетитами и некомпетентностью. Офис крупных налогоплательщиков ГФС занялся откровенной подтасовкой фактов, которая больше смахивает на игру в наперстки…

Помните революцию в учете налога на прибыль, которую Верховная Рада запустила в 2015 году? Она состояла в том, что бизнесу дали СВОБОДУ — а именно возможность определять налог на прибыль по простым и понятным правилам бухучета.

Но, как ни прискорбно, сейчас ГФС-ники своими действиями целенаправленно хоронят эту инициативу, увидев в возможностях бухучета свободу лишь для себя и своей безграмотности. Так, при проверке Офис крупных плательщиков пришел к выводу, что услуги, которые предприятие КУПИЛО для выполнения экспортного контракта (об этом прямо указано как в экспортном контракте, так и в актах на приемку услуг), оно на самом деле ПРОДАЛО, причем СВЕРХ цены — ТАК они ссылаются на бухучет!!! Предприятию в связи с этим:

1) всю стоимость таких услуг включили в доходы и учли в объекте налога на прибыль (причем доначисление оказалось примерно как раз на уровне имеющейся переплаты по этому налогу, включая так называемую добровольную!);

2) на стоимость таких услуг доначислили НДС;

3) поскольку предприятие не получило от нерезидента оплату (чувствуете нарастающий градус абсурда?), начислили ВЭД-пеню.

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И кто же попал под столь дикую раздачу ГФС? Ни много ни мало ПАТ "Крюковский вагоностроительный завод". Это не шаражка, а насквозь "белое" предприятие, которое имеет стратегическое значение для всей Полтавской области,— причем благодаря не только уплате налогов, но и трудоустройству населения области. Этот завод, который хорошо известен на внешних рынках, один из немногих, кто ЭКСПОРТИРУЕТ не ресурсы, а ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ. Наконец, это предприятие, чья финансовая отчетность составлена по международным стандартам и подтверждена не кем-нибудь, а знаменитыми E&Y и ВDO!

Но что в итоге — не обратившие на столь дорогие имена ни малейшего внимания налоговики, которые не разбираются не то что в международных, но даже в национальных стандартах бухучета, залазят своими неумелыми руками в финансовую отчетность этого предприятия и, ослепленные жадностью, наносят ему ущерб, который даже не способны оценить.

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Таким образом, по факту свободу для бизнеса, которую Верховная Рада запустила в 2015 году, фискалы уже к 2017–2018 гг. превратили в свободу для себя — толковать и извращать финансовую отчетность компаний согласно своему недалекому пониманию. Следует понимать, что если у ГФС-ников хватает наглости указывать подобный бред в отношении таких монстров, как ПАТ "Крюковский вагоностроительный завод", то что они себе позволяют в отношении рыбок помельче…

Какой из всего этого выход? Он назрел уже давно — как можно скорее убрать налог на прибыль, пока умельцы из ГФС не превратили его в подобие НДСа по своей разрушительной силе. Ведь разрушает он занятость — основу экономики и, в частности, платежеспособности спроса, не говоря уже о социальной составляющей.

Чем его заменять — вопрос отдельный, но с ТАКИМИ налоговыми привычками (даже офиса "по борьбе" с крупными плательщиками, созданного для того, чтоб их, бюджетообразующих, лелеять!) его превращают в бомбу против предприятий.

Это не забота о бюджете со стороны ГФС. Это — преступный непрофессионализм.

Буду информировать о ходе неизбежного судебного разбирательства.

Чтоб другим было неповадно.