Разразившийся турецкий финансовый кризис вполне может стать катализатором глобального экономического кризиса, мысли о котором уже давно витают в воздухе, пишет Иван Компан для "Нового времени".

Предчувствие шторма, к сожалению, не продукт моего личного воображения и фантазии, а мнение многих ведущих глобальных финансовых институтов, образно называемых "Уолл-стрит".

Так вот, Уолл-Стрит полагает, что может и не моментально, но в следующие несколько лет экономический спад наступит, как пить дать. Ну а, поскольку инвесторы торгуют ожиданиями, а не фактами, то вполне закономерно, что финансовые рынки отреагируют на падение экономики с опережением.

Что это значит для нас с вами и как это падение пережить? По данным крупной исследовательской компании CFRA, начиная с 1945 года, рецессии в США случались каждые шесть-семь лет. Их средняя продолжительность составляла 11 месяцев. Медвежий рынок, верный спутник рецессии, длился в среднем 14 месяцев. Есть, конечно, особые случаи, Великая депрессия, Кризис "доткомов" и Великая рецессия, когда продолжительность и последствия были куда драматичнее. Как будет в этот раз, достоверно никто не знает, но то, что будет – можно не сомневаться. Поэтому, лучше приготовиться!

Не буду останавливаться на том, как глобальный экономический спад ударит по нашему государству и что с этим делать. Если уж мы хорошие годы профукали, то в плохие, когда брать в долг станет намного сложнее и дороже, мы точно ничего не наверстаем. Так что, практичнее будет не надеяться на государство, а сконцентрироваться на том, как пережить падение на индивидуальном уровне.

Что самое главное в периоды падений? Сохранить капитал, а потом разумно его инвестировать. Ведь за каждым падением следует подъем и это отличная возможность заработать!

Хотелось бы ошибаться, но, вероятнее всего, сохранить капитал в гривне не получится. Как показывает украинская финансовая история, для обычного "неосведомленного" гражданина игры с гривней слишком рискованны и, как правило, плохо заканчиваются.

Для тех, кто ни за что не хочет исследовать возможности, которые предлагают западные рынки капитала, наверное, самым оптимальным решением будет держать деньги, как и раньше, под матрасом. Приличные банки все равно по долларовым депозитам ничего не платят, максимум 1%, а если на рынке начнется кризисная суета, то и вовсе могут перестать возвращать деньги. Как минимум, на время. Мы уже видели несколько лет назад, как это просто делается. Так стоит ли рисковать капиталом ради мизерного депозитного дохода, да ещё и облагаемого налогом.

Те, кто смотрит на финансовый мир шире и готов учиться и пробовать, не теряйте времени, открывайте инвестиционные счета за границей, и отправляйте деньги туда.

Ведь, если ситуация в экономике будет ухудшаться, то ныне действующий легальный канал вывоза денег быстренько перекроют и придется возить в чемодане, порциями. Закон "О валюте" тоже не поможет, в случае чего НБУ все равно имеет полное право запретить вывод денег за границу.

Что делать, когда деньги будут там? Об этом чуть дальше. Но самое главное, что они будут "там", в месте более безопасном, чем полосатый матрас или украинская банковская система. А это уже несомненный шаг вперед.

Во что именно инвестировать? Однозначного ответа нет. Многое зависит от ваших индивидуальных предпочтений, возраста, склонности к риску. Единственное, можно утверждать, что сейчас точно не лучшее время для инвестиций в акции. Рынок растет уже десятый год, и через несколько дней мы можем стать свидетелями самого продолжительного бычьего рынка в истории человечества. Сами понимаете, что вечно так продолжаться не может. Максимально оптимистичные прогнозы говорят о том, что дальнейший рост может составить еще около 6%. В то же время, по данным CFRA, медвежьи рынки, в среднем, заканчивались падением на 33%. Так что, разумнее будет набраться терпения и подождать. Когда акции падают, а этого в ближайшие годы не избежать, лучшими друзьями инвестора могут стать государственные или корпоративные американские облигации, но обязательно с высоким инвестиционным рейтингом, золото и американский доллар. Много на этом не заработаешь, но консервативные инвестиции помогут сохранить капитал. А встретить начало нового молодого бычьего рынка с полностью сохраненным капиталом – это дорогого стоит!

Сколько ждать? К сожалению, точной даты, когда падение сменится ростом, не знает никто! Поэтому, главное правило состоит в том, чтобы не инвестировать все средства, что у вас есть, в один момент. В данном случае "All in" - это не лучшая стратегия. История знает разные примеры, когда кратковременный всплеск, воспринятый инвесторами, как начало нового бычьего тренда, сменялся ещё одним затяжным падением.

Так что, как минимум, дождитесь, пока рынок официально станет медвежьим, а это -20%, а дальше инвестируйте порциями. Идеально все равно не угадаете, но не сомневаюсь, что в долгосрочной перспективе, такая стратегия себя оправдает и позволит заработать.