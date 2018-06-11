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Нові санкції США проти Росії: хто потрапив до списків

4.4тЧитати новину російською

Міністерство фінансів США знову розширило санкційні списки. Нові обмежувальні заходи стосуватимуться трьох громадян Росії, трьох російських компані і двох пов'язаних з ними структур за кордоном.

Про це повідомляється на сайті відомства.

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Причиною введення санкцій стала причетність фізосіб і компаній до кібератаки. Їх ввели на підставі прийнятого майже рік тому закону про посилення режиму санкції щодо РФ (CAATSA).

Під санкції США потрапили Олег Чириков, Володимир Каганський і Олександр Трибун. Всі вони пов'язані із внесеним до списку компанією "Дайвтехносервіс". Обмежувальні заходи введені також щодо Digital Security і ФГУП "НДІ" Квант "". Всі вони зареєстровані в Санкт-Петербурзі і пов'язані з Федеральною службою безпеки.

Раніше OBOZREVATEL писав по те, що 6 квітня Мінфін США вніс до списку санкцій сімох російських бізнесменів та 17 високопосадовців, а також 14 компаній.

Пізніше Державна дума Росії проголосувала за поправки до Кримінального кодексу РФ, що встановлюють відповідальність за виконання санкцій іноземних держав на території країни, а також прийняла законопроект про протидію американським санкціям.

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Potienko Olexander
Potienko Olexander
Игореня, не тешь себя илюзиями) Никому на хрен не нужно чтоб расиська развалилась. Чтоб в ней начались разборки между бандами и ватные свиньи начали расползаться по вменяемым странам? Вы у границы с китаем имеете 7 млн. населения а Китай имеет 150 млн. при полном отсутствии охраняемой границы. Посмотри на Благовещенск и Хейхе. Да через пару лет всех ваших баб за уралом китайцы переимеют. На хрена вас завоевывать - вы уже становитесь Китаем))))
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Петров Игорь
Петров Игорь
Всё, завтра Россия развалится.
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