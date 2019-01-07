Несподіваний стрибок біткоїну: відомий аналітик зробив важливий прогноз

Курс біткоїну за останні кілька днів зробив стрибок, подорожчавши до 7 січня 2019 року до $4 тис. (на $400 з 5 січня). Однак, слідом за цим стрибком буде зниження котирувань як мінімум протягом перших шести місяців поточного року.

Такий прогноз зробили аналітики Bloomberg Intelligence, передає профільне видання Fxteam. Аналітик Майк Макглоун вважає, що короткостроковий стрибок біткоїну зміниться відновленням ведмежого тренда (тренд на зниження курсу), остання фаза якого пануватиме протягом двох перших кварталів 2019 року.

курс біткоїна

"Зниження тиску продавців стало гарною причиною для відскоку. Тепер приходить час для відновлення довгострокового ведмежого ринку", — написав Макглоун. CEO крипто-деривативних бірж BitMEX Артур Хейес упевнений, що біткоїн знайде своє місце в світі державних електронних грошей.

"Готівкові та інші кошти перестануть бути інструментом для забезпечення приватності раніше, ніж може здаватися. І тоді звичайні громадяни пізнають цінність біткоїну, оскільки їхня здатність таємно зберігати або переміщувати гроші випарується разом із готівкою", — прогнозує Хейес.

Довідка:

Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнана більшістю країнами світу.

Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (період світової фінансової кризи)

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер упевнений, що курс біткоїну досягне $250 тис. до 2022 року. Голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.