НБУ змінив правила обміну валюти: деталі

Національний банк України змінив правила проведення операцій з обміну іноземної валюти для українських банків і фінансових установ.

Тепер банки і фінустанови зможуть проводити операції з обміну валюти через систему інтернет-банкінгу та онлайн-сервіси. Про це повідомили в прес-службі Національного банку України, зазначивши, що банки зможуть оформляти квитанції про валютно-обмінні операції не тільки в паперовій формі, але і в електронному вигляді.

Новини Посилання

В Україні можуть ввести жорсткі валютні обмеження: що зміниться

При цьому банки, і фінансові установи не повинні будуть вимагати підпис клієнта на квитанції, якщо сума такої операції не перевищує 150 тис. грн.

Постанова НБУ №63 набуде чинності 1 липня. Для її впровадження банкам і іншим фінансовим установам буде надано до шести місяців. Здійснювати валюто-обмінні операції за новими правилами вони почнуть з 1 січня 2019 року.

Нагадуємо, що для проведення обмінних операцій раніше була необхідність підпису клієнта банку на квитанції.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Національний банк України вніс зміни в вимоги щодо всебічного аналізу і перевірки інформації про фінансові операції та їх учасників для покупки іноземної валюти з метою перерахування за межі України.

Національний банк України змінив правила переказу валюти для фізосіб в Україні і за межі країни. Теперь банкам і їх клієнтам (фізичним особам-резидентам) надається можливість застосовувати сучасні комунікаційні технології Paperless під час переказів іноземної валюти.