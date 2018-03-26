Нацбюро замість податкової міліції: експерти оцінили новації для бізнесу

Зареєстрований у Верховній Раді законопроект про Національне бюро фінансової безпеки України покликаний ліквідувати податкову міліцію і покласти край пресингу бізнесу з боку правоохоронних органів.

Політики і експерти в коментарі ObozTV оцінили плюси і мінуси даної ініціативи.

Зокрема, секретар комітету ВР з протидії корупції, позафракційний нардеп Дмитро Добродомов виступив проти законопроекту.

"З того, що я дотично подивився - це новий каральний орган, який прямо підпорядковується президентській владі. На нього немає ніякого впливу парламенту. Треба розбиратися, для чого він створюється", - підкреслив Добродомов.

Член комітету ВР з фінансової політики, нардеп від Радикальної партії Сергій Рибалка вважає, що дана ініціатива є позитивною, але викликає деякі питання.

"Сама ідея про те, що буде Бюро фінансових розслідувань, а інші правоохоронні органи, на мою думку, корумповані, не матимуть відношення до "кошмарення" бізнесу - це добре. Але в цьому проекті я не побачив чітких термінів - коли у Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ заберуть економіку, щоб тільки один орган займався цим питанням. Ми відповідей на це питання в законопроекті не побачили", - зазначив Рибалка.

Друге спірне питання, за словами депутата - призначення керівника відомства.

"Як ми бачимо в даному законопроекті, його призначає президент за пропозицією Южаніної, але ми вважаємо, що це не входить в конституційні обов'язки президента. Ми вважаємо, що глава цього відомства повинен призначатися на відкритому конкурсі, можливо на базі парламенту, оскільки у нас президентсько-парламентська республіка", - пояснив він.

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Економіст Максим Праздников підкреслив, що основна мета документа - забрати у всіх правоохоронних органів функцію перевірки бізнесу і віддати новоствореному органу.

"Само по собі це досить добре, сьогодні бізнес не кошмарить тільки ледачий. Є ГПУ, є СБУ, доблесна поліція теж іноді намагається підв'язатись до цих процесів. Кожна силова структура має підрозділ, який у тій чи іншій мірі намагається "взаємодіяти" з бізнесом. Якщо називати речі своїми іменами - віджати", - заявив Праздников.

Економіст зазначив, що силовики сьогодні повністю дискредитували себе в питанні перевірки бізнесу, і новий орган повинен змінити цю тенденцію.

"Однак якщо це буде додатковий орган до вже існуючих - то це "ні про що". Якщо він замінить те, що існує на сьогоднішній день - це дійсно необхідно", - уточнив експерт.

Як повідомляв "Обозреватель", у Верховній Раді був зареєстрований законопроект №8157 про Національне бюро фінансової безпеки України, який підготувала голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна (БПП).

Нардеп пояснила, що в день набуття чинності НБФБ податкова міліція зникне. НБФБ пропонується створити як єдиний орган, метою діяльності якого буде протидія злочинам, які прямо або побічно завдають шкоди публічним фінансам.

"Неможливим буде кримінальне переслідування підприємців на підставі непідтверджених повідомлень щодо несплати податків, неузгоджених актів і довідок податківців (сьогодні це 80% роботи податкової міліції) або державних аудиторів", - заявила Южаніна.