Нацбанк спростить операції з обміну валют: що зміниться

Національний банк України спрощує проведення банками та іншими фінансовими установами операцій з обміну валют.

Як говориться в прес-службі НБУ, Правління внесло відповідні зміни до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України.

"По-перше, Національний банк спрощує оформлення банками та іншими фінансовими установами операцій з обміну валют. Досі банки повинні були оформлювати два паперові примірники квитанції про здійснення такої операції – один для клієнта, один для зберігання в банку. В подальшому банки зможуть оформлювати квитанції про валютно-обмінну операцію не лише в паперовій формі, а і в електронному виді", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що установи отримають можливість зберігати документи в електронній формі. Крім того, за угодою клієнта банк зможе не оформляти паперову версію.

"В свою чергу, інші фінансові установи, що здійснюють обмін валют, наразі зобов’язані оформлювати два паперові примірника квитанції та два паперових розрахункових документа, що друкується реєстратором розрахункових операцій (РРО). В подальшому вони оформлюватимуть для клієнтів валютно-обмінні операції тільки одним документом – документом, який друкується РРО. Відповідно. вони не будуть видавати клієнтам квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції", - підкреслили в НБУ.

При цьому банки і фінансові установи не вимагатимуть підпису клієнта на квитанції або документі РРО, якщо сума буде менше 150 тис. гривень.

"По-друге, Національний банк надає можливість банкам та фінансовим установам проводити валютно-обмінні операції через платіжні пристрої. Після доопрацювання цими установами програмного забезпечення платіжного пристрою фізичні особи зможуть не тільки продавати, а й купувати готівку іноземної валюти з використанням цих пристроїв", - відзначили в НБУ.

Крім того, фінансові установи отримають можливість оформляти звіти з обміну валют у вигляді електронного документа.

"Зазначені зміни затверджено постановою Правління Національного банку України № 63 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" від 07 червня 2018 року. Вони набувають чинності з 01 липня 2018 року", - підкреслили у відомстві.

Для впровадження нових вимог фінансовим установам надано шестимісячний перехідний період.

"Протягом другого півріччя поточного року вони будуть оформлювати валютно-обмінні операції згідно із порядком, що діяв досі. Проводити валютно-обмінні операції за новими правилами вони почнуть з 01 січня 2019 року", - резюмували в НБУ.

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