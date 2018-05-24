Нацбанк прийняв важливе рішення по обліковій ставці: що загрожує українцям

Правління Національного банку прийняло рішення залишити облікову ставку незмінною - на рівні 17%. Висока ставка з одного боку допомагає уповільнити інфляцію, а з іншого - гальмує зростання економіки і сприяє зростанню кредитних ставок.

Відповідне рішення опубліковано на сайті НБУ. Висока облікова ставка НБУ неминуче призводить до подорожчання кредитів в приватних банках, пояснює OBOZREVATEL директор одного з департаментів комерційного банку Роман Лепак. Цього року регулятор в спробах стримати зростання цін підвищив облікову ставку на 1.5 п.п. в січні - з 14,5% до 16% і ще на 1 п.п. в кінці березня.

В першу чергу зростають ставки на міжбанку. Це відсоток, під який банки кредитують один одного. А з запізненням в 2-3 тижні дорожчають кредити і для простих українців. За словами Романа Лепак, кредити подорожчають приблизно на 70% від зростання облікової ставки. Для прикладу, з жовтня минулого року по березень 2018-го облікову ставку підвищили на 3,5 п.п. За цей же час ставки по кредитах для юридичних осіб зросли на 2 п.п., а для фізичних - на 3 п.п.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL докладно писав про те, як облікова ставка впливає на вартість кредитів в Україні.